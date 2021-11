Niet te onderschatten het effect van een goede panty

Beenmodemerk Marcmarcs vertelt waarom

Tot ziens blote benen! Het pantyseizoen is weer begonnen, zeker met de feestdagen in zicht. Het moment om er op je best uit te zien. Dit najaar zijn de rokjes weer helemaal in of houd het bij een feestelijke jurk. Maar onderschat zeker het effect van een panty niet. Van basic panty’s tot panty’s met lurex of de trend dit najaar; de patroon panty’s. Ook wel de fantasy panty genoemd. Een mooie luxe panty van Marcmarcs maakt jouw look compleet.

Patronen & glitters

De panty’s van Marcmarcs voegen warmte toe en complimenteren je look. Denk ook aan de corrigerende panty’s voor een gestroomlijnd figuur, een goede basic panty en de patroon panty’s. Patroon panty’s zie je terug in de collectie met verschillende grafische vormen zoals lijnen, stippen en ruitjes. Maar ook iets gewaagder met dierenprints zoals leopard en zebra. Upgrade je outfit met een mooie panty en combineer met pumps of boots. Voor een extra feestelijke look ga je voor glitters. Daar zijn veel variaties van dit seizoen, van heel subtiel tot echte eyecatchers.

Perfecte panty

Hoe kies je nou de juiste panty? Ongeacht de stijl, een ding blijft heel belangrijk: de maatvoering. Een veel gemaakte fout is dat de maat gebasseerd is op de lengte van je benen en niet op je confectiemaat. Let daarom goed op de maattabel wanneer je een panty koopt. Ten tweede de kwaliteit en het comfort van de panty. Naast de uitstraling bepaalt dit ook het draagcomfort en de levensduur. De panty’s van Marcmarcs zijn van hoge kwaliteit en voor een betaalbare prijs. Echte Italiaanse ambacht. Het comfort is optimaal omdat ze van teen tot taille uit een geheel bestaan, een platte naad hebben en een versterkt teen stuk. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden, denk hierbij aan een brede comfortband, ladderstop en corrigerend.