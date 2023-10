Niet voor de poes: Hema lanceert eigen tompouce-vibrator

Het was even wachten, maar Hema heeft nu toch een eigen draai gegeven aan de samenwerking met Easytoys. Eind 2022 maakte Hema bekend sexual wellness producten toe te voegen aan het assortiment in samenwerking met Easytoys. Nu lanceert Hema een eigen product: de tompouce-vibrator.

De luchtdrukvibrator heeft de toepasselijke roze tinten en beige tint van het gebakje gekregen. Wie maandag op de website kijkt ziet dat het product online niet op voorraad is. Het product zou dan ook alleen in de grotere filialen van Hema te vinden zijn.

Of dit de eerste van een reeks eigen producten van Hema zal zijn, blijft de vraag. Eind vorig jaar, ten tijden van de aankondiging, vlogen de rookworst grappen al het internet over. Het lijkt daarom nu ook een gemiste kans om de vibrator niet een ‘tompoes’ te noemen, maar wellicht ligt dat nog in het verschiet.