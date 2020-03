Nietsvermoedende reizigers verrast met G-Star Raw show in Amsterdamse metro

AFW Studio zorgde zaterdag voor een wel heel fashion-verantwoorde metro-rit. De Noord/Zuid-lijn in Amsterdam werd volledig overgenomen door G-Star Raw die dertig jaar aan denim innovatie vierde met een modepubliek én nietsvermoedende reizigers. Al met al zorgde het voor een levendig tafereel.

Genodigden werden gevraagd te verzamelen op station Noord in Amsterdam, het eindstation van de relatief nieuwe Noord/Zuid-lijn. In een wachtruimte van de GVB werden de genodigden opgevangen met een drankje, een speciale ticket voor de metro en muziek van een dj. Na een periode van socializen werd het modepubliek naar het perron gemaand, waar zij, tot ieders verbazing, werden gevraagd plaats te nemen in een metro. In de vragende blikken van het publiek is af te lezen dat iedereen zich afvraagt of de metro zijn gewoonlijke route af zal gaan leggen. Een ding is zeker: een metro is nog nooit zo gevuld geweest met mode-bewuste mensen.

Tekst loopt verder na de foto’s.

G-Star Raw viert dertig jaar aan denim innovatie met guerrilla show in overvolle metro

Wachtend op de start van de show stappen ook nietsvermoedende reizigers in, in de overvolle metro met opvallend veel mensen in denim, lichten en camera’s. De doorgewinterde Amsterdammer kijkt klaarblijkelijk nergens meer van op en neemt rustig plaats. De reis van de metro begint en op de schermen in de metro begint de nieuwste G-Star Raw campagne ‘Hardcore Denim’. Bij halte Noorderpark sprinten de eerste modellen op het perron naar de voorste deur en stappen in waarop de modeshow dan ook echt gaat beginnen. De modellen slalommen tussen de palen van de metro door terwijl G-star- en persmedewerkers alles in goede banen leiden. Op meerdere stations komen er modellen bij, maar ook meer nietsvermoedende reizigers. Hele families vergezeld door grote shoppingbags, mensen met fietsen en zelfs reizigers met hun hond. Men moet wat overhebben voor het opzetten van een guerilla-show in het openbaar vervoer van Amsterdam.

De items die getoond worden in de metro zijn een mix van G-Star Raw Icons zoals de 5260 Elwood, maar ook art pieces uit shows op New York Fashion Week en de nieuwe Hardcore Denim stukken. Een groot deel van de looks doet denken aan een denim versie van de Peaky Blinders-cast, een show die afspeelt net na de Eerste Wereldoorlog in Birmingham. Denk aan teddy boys en dandy’s. Tussen deze looks zijn dan weer de futuristische looks van G-Star Raw te zien met performance jassen en buckethats. “Al 30 jaar innoveren we op het gebied van denim. Dit wilden we op een unieke manier laten zien. Een guerrilla show in een metrotunnel - dat is G-star Raw,” aldus CMO van het merk, Gwenda van Vliet, in het persbericht over de show. Het enige bewijs dat na de show nog overblijft van de guerilla show is het kaartje voor de metro waar het logo van G-Star Raw op te zien is. Over enkele jaren wellicht een waar collector’s item.

Beeld: G-Star Raw/ Team Peter Stigter