Nieuw duurzaam merk: GOOD KRAMA combineert traditionele weeftechnieken met moderne ontwerpen

GOOD KRAMA is de nieuwe duurzame modespeler in de Nederlandse modescene en brengt je dichter bij handgeweven magie gemaakt in Zuidoost-Azië. Je vraagt ​​je misschien af, wat is een krama? Welnu, de krama is de traditionele sjaal van Cambodja met zijn karakteristieke ruitpatroon dat draad voor draad geweven is op een houten weefgetouw. Gebruikt op honderden verschillende manieren door mensen van alle sociaaleconomische achtergronden, materialiseert de krama de balans tussen functie en esthetiek.

Elk GOOD KRAMA-item combineert traditionele weeftechnieken met moderne ontwerpen met een focus op seizoenskleding voor dames en heren, waaronder enkele unisex-stijlen. Ze werken uitsluitend samen met ngo's en sociale ondernemingen die een beroepsopleiding naaien aan vrouwen in Cambodja geven. Het is bekend dat de regio sterk afhankelijk is van snelle modeproductie en GOOD KRAMA wil laten zien dat mode anders kan worden gemaakt in een van de landen waar fast fashion is geboren. De toeleveringsketen van GOOD KRAMA is gecentraliseerd rond de hoofdstad Phnom Penh, waar hun partnerateliers een leefbaar loon betalen (in tegenstelling tot het wettelijke minimumloon), gezondheidsvoordelen op het werk, een veilige werkomgeving garanderen en hun werknemers leren hoe ze een kledingstuk moeten maken.

Met eerlijke handel en circulariteit als kern van hun bedrijfsmodel, wil GOOD KRAMA hun klanten laten begrijpen dat elke aankoop een stem is voor het soort wereld waarin u wilt leven. Daarom bieden ze u gedetailleerde statistieken over de hoeveelheid water en energie dat wordt bespaard, elke keer dat u voor het merk kiest. Bovendien upcyclen ze textielafval van lokale fabrieken, waardoor ze een nieuw leven krijgen en voorkomen dat deze lokale stortplaatsen bereiken. Bij GOOD KRAMA is duurzaamheid niet alleen maar een modewoord, ze hebben de data om het te bewijzen! Inmiddels hebben ze het equivalent van 66232 km aan autorijden vermeden, 895000 dagen drinkwater bespaard en bijna 6000 t-shirts aan textiel van de vuilstort gehaald. Hun processen met een lage impact en ambachtelijke technieken bewijzen dat ethiek en esthetiek elkaar niet uitsluiten. Elk kledingstuk is uniek, zal nooit in massa worden geproduceerd en is gemaakt met de grootste zorg voor mens en milieu - dat is good karma!

In maart van dit jaar verhuisde GOOD KRAMA's oprichtster Katia Nicolas naar Amsterdam met als doel haar werk dichter bij de Europese markt te brengen na zeven jaar in Zuidoost-Azië te hebben gewoond. Ze komt graag met je in contact en nodigt je uit om je aan te melden voor GOOD KRAMA's nieuwsbrief en 10% korting op je eerste bestelling te ontvangen! Maak je geen zorgen, ze verstuurt nieuwsbrieven op dezelfde manier als ze kleding maakt: met aandacht en altijd de moeite waard ...