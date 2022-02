Nieuw en revolutionair: De Sh!t-Remover

Ken je dat gevoel? Op een enorme rotdag – waar geen einde aan lijkt te komen – besef je dat een beetje energie je goed zal doen. Vol goede moed trek je je jas aan en maak je je klaar voor een lange wandeling in de frisse buitenlucht. Je gooit de deur achter je dicht en dan… Kon de dag tóch wel slechter.

Bij de eerste stap buiten de deur sopt je schoen langzaam weg in een grote warme versgedraaide hondendrol. SHIT! EN NU?

Beeld: Hol*Sh!t Shoes. Eigendom van het merk.

Rustig maar, geen paniek. Wij delen deze nare ervaringen en waren er klaar mee. Er moest een oplossing komen voor dit frustrerende probleem. Na jarenlang blamestormen, challengen, bila’tjes houden, finetunen, gameplannen, gas geven, kaatsen, levelen – of welke tenenkrommende kantoorterm je er ook voor wil gebruiken - zijn wij trots om het eindresultaat te kunnen delen met jullie. Maak kennis met de SH!T-REMOVER.

Een scherpe prikker verpakt in een mooi design. De spitse punt zorgt ervoor dat het niet uitmaakt hoe dik, dun of diep de schoenzool-groeven zijn: de SH!T-REMOVER verwijdert alle viezigheid onder je zool. En jij kan onbezorgd je wandeling afmaken.

Door zijn kleine formaat ook erg praktisch in het gebruik en zeer efficiënt. De luxe verpakking zorgt ervoor dat je het makkelijk kan uitlenen zonder vieze handen te krijgen. SHARING IS CARING, RIGHT?

Beeld: Hol*Sh!t Shoes. Eigendom van het merk.

Benieuwd naar wat deze SH!T-REMOVER voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met het team van Hol*Sh!t shoes. Samen dragen we bij aan een NO SH!T policy.

Beeld: Hol*Sh!t Shoes. Eigendom van het merk.