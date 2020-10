Nieuw fashion label in Coronatijd: een rollercoaster ride

Het zijn zware tijden door de coronacrisis. Ook voor ondernemers. Gevestigde bedrijven hebben het moeilijk. En startups al helemaal. Toch knokt het jonge, in Goirle gevestigde women’s fashion label ꓥs We ꓥre zich er kranig doorheen.

Het was op maandag 27 januari van dit jaar, de laatste dag van de modebeurs ’Modefabriek’ in Amsterdam, als Femke De Klerk – Evers en Kristel Berkhof proosten op de livegang van hun splinternieuwe women’s fashion label ꓥs We ꓥre. Kristel: “Het blijft onwerkelijk dat de wereld zo snel is veranderd; we hadden net een groot evenement bezocht en sloten de dag feestelijk af in een druk café. Little did we know.”

Anders dan anderen

Door Corona is er een andere kijk gekomen op het modesysteem. Het tweetal had hier een vooruitziende blik op. Femke licht toe: ”Het was al snel duidelijk dat we het op een aantal fronten anders wilden gaan aanpakken dan anderen. We hebben bewuste keuzes gemaakt. Zo zijn we 100% Nederlands. Alles wordt hier bedacht, ontworpen én gemaakt. We brengen met ꓥs We ꓥre een basiscollectie met tijdloze, eigenzinnige items. Deze vullen we waar nodig aan met capsulecollecties. We gaan niet mee in vluchtige trends. Slow fashion. Daar staan we voor.” Kristel vult aan: “We hebben vooral besloten dat we er niet voor iedereen kunnen én willen zijn. Dit is wie we zijn. Ook al zijn we misschien anders dan anderen. En dat gunnen we anderen ook, dat zij zichzelf mogen én kunnen zijn. We zijn immers ‘ꓥs We ꓥre’.”

Rollercoaster ride

Het bouwen van een merk is al een uitdaging op zich. De crisis brengt extra uitdagingen mee voor het tweetal. Femke: “We hadden er bijna een jaar aan voorbereidend werk op zitten toen we besloten om ꓥs We ꓥre op te richten. Uiteraard hadden we goed nagedacht over de toegevoegde waarde en de mogelijke risico’s. De huidige situatie hadden we nooit kunnen voorzien.” “De crisis brengt extra en lastigere vraagstukken met zich mee.” Gaat Kristel verder. “Eerder dit jaar lazen we onder andere al in modevakblad Textilia dat vooral vrouwen de thuiswerkdag doorbrengen in een joggingbroek of zelfs in hun pyjama. Het hoofd van de consument staat simpelweg niet naar een nieuwe outfit. Vooral nu ook de horeca weer dicht is. En dan het veranderende (online) kortingsbeleid. Zelfs grote, gevestigde namen gaan overstag en verkopen met korting. Er is bijna niet tegenop te boksen.” Toch blijven Femke en Kristel positief. Femke: ”We zijn veerkrachtiger dan we dachten. Door te denken in oplossingen hebben we ook al mooie hoogtepunten mogen bleven.”

High fashion event

Met een uniek event beleefde ꓥs We ꓥre inderdaad een hoogtepunt. Letterlijk. Op 4 september vond het ‘High Fashion’ Event van het label plaats. De allereerste collectiepresentatie werd Corona-proof georganiseerd bij én in een reuzenrad.

Kristel: “We doen de dingen dus graag op onze eigen manier. Dankzij dit event in textielstad Tilburg, hebben we ꓥs We ꓥre een gezicht kunnen geven. Dat van Femke en mij. Én 25 modellen. Familie en vriendinnen in onze kleding. Een mooi en zeer divers gezelschap”. Femke: ”Het event is een knipoog naar ‘high fashion’. Onze kleding is juist heel draagbaar. Voor vrouwen in alle soorten en maten. En dat hebben we op grote hoogte laten zien.”

Over ꓥs We ꓥre