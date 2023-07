Nieuw hoofdstuk voor Fiorucci: Nieuwe eigenaar, CEO én creatief directeur

Iconisch Italiaans merk Fiorucci kondigt diverse wisselingen aan de top aan. Het merk start met een nieuw hoofdstuk dankzij de aanstellingen van CEO Alessandro Pisani en creatief directeur Francesca Murri, zo is te lezen in een persbericht. Daarnaast maakt het bedrijf ook bekend dat het is overgenomen.

Fiorucci is gekocht door Dona Bertarelli. Bertarelli is een Zwitserse investeerder, sportvrouw en filantroop. Hoeveel geld is neergelegd voor de overname van Fiorucci wordt in het persbericht niet genoemd. Het merk meldt dat het “nu een proces van creatieve reconstructie” zal ondergaan onder de nieuwe eigenaar en met de nieuwe toevoegingen aan het team.

Nieuwe creatief directeur Murri is geen vreemde in de industrie. Ze heeft ervaring bij Versace, Giorgio Armani, Gucci, Givenchy en Salvatore Ferragamo. De eerste collectie onder Murri zal in september tijdens Milan Fashion Week getoond worden. Het persbericht stelt dat met deze nieuwe collectie ‘Italië’s disruptieve kracht hernieuwd zal worden’.

Fiorucci maakt comeback met nieuwe eigenaar, CEO én creatief directeur

Alessandro Pisani heeft in het verleden ervaring opgedaan bij Ballantyne, Valentino en Diesel. Veel over zijn carrière wordt in het persbericht niet genoemd. “Fiorucci is een van de grootste protagonisten in de geschiedenis van de Italiaanse mode. De oprichter Elio Fiorucci ontketende een positieve culturele ontwrichting die stijl over de hele wereld democratiseerde en verweven raakte met progressieve populaire kunstvormen van beeldende kunst tot muziek. Onze missie is nu om die unieke speelse houding nieuw leven in te blazen en het ontwrichtende erfgoed opnieuw vorm te geven om een nieuwe generatie te inspireren,” aldus Pisani in het bericht.

Fiorucci werd in 1967 opgericht door Elio Fiorucci. De oprichter richtte zich met het merk vooral op betaalbare denim en T-shirts. Vooral de felle kleuren en het iconische logo met twee engeltjes zorgen voor herkenbaarheid.

De oprichter overleed in 2015 waarna het merk al vrij snel wordt overgenomen door het echtpaar Schaffer, beide met veel ervaring in de mode-industrie. Twee jaar later kondigde het merk een terugkeer aan met een pop-up store. In 2019 trok het ontwerper Daniel Fletcher aan die het Italiaanse label naar een hoger segment bracht, maar afgelopen juni kondigde Fletcher zijn vertrek bij het merk aan. Met de nieuwe overname, CEO en creatief directeur lijkt het merk een nieuw hoofdstuk te willen schrijven in de geschiedenis van het Italiaanse label.