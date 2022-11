Nieuw jongens mode merk, Le Châlet, zet zich in op tijdloze mode met permanente collectie met comfort voor zowel ouder als kind.

Le Châlet Fashion lanceert per 4 November een nieuw kinderkledingmerk speciaal voor jongens tussen de 2 en 13 jaar: Le Châlet. Het merk is opgericht en ontworpen in 2022 door mode-onderneemster Dominique van der Poel. Moeder die vanuit de praktijk het kledingaanbod voor jongens niet alleen stijlvoller maar ook praktischer maakt voor zowel ouder als kind. Vanuit haar vooropleiding bestuurskunde, passie voor tijdloze mode en management functies brengt zij onder haar modegroep: Le Châlet Fashion al haar praktische en artistieke vaardigheden tot uiting. Met als doel door van jongs af aan jongens mee te geven dat wanneer zij goed gekleed voor de dag komen zij de wereld aan hun voeten hebben. Vanuit het Châlet heb je de wereld ook letterlijk aan je voeten!

Le Châlet

Le Châlet typeert zich door geen collectie te voeren met bedrukkingen of felle kleuren. Het merk staat voor, tijdloze kleding voor goed geklede jongens. Kleding die tegelijkertijd comfortabel is zodat kinderen er ook in kunnen spelen. Maar ook aan diverse functionaliteiten is gedacht vanuit het perspectief van zowel ouder als kind. Zo is het merklabel aan de binnenzijde volledig vastgestikt om irritatie te voorkomen, logo`s zijn aan de binnenzijde voorzien van anti-irritatie afwerking, boorden hebben een extra knoopje voor het gemakkelijk aan en uit doen van de kleding en de broeken elastisch en inwendig voorzien van verstelbare tailleband. Nooit overdressed maar zeker niet underdressed.

Le Châlet

Omdat het merk een permanente collectie voert wordt het ook aangenaam gemaakt voor retailers. De kleding is een vaste collectie die alle seizoenen verkrijgbaar is en met de tijd alleen maar zal worden uitgebreid. De retailer kan na het verkrijgen van een eigen account in de B2B webshop op ieder moment het gehele jaar door en zonder minimale inkoop vereisten bestellen. Vanuit het magazijn in België wordt zowel in Nederland als België de volgende dag aan de retailer geleverd.

WELL DRESSED – THE WORLD AT YOUR FEET

Le Châlet