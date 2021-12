Nieuw lingeriemerk Undercharments: "Ik hoop dat door alternatieven zoals wij de omslag naar duurzaam winkelen gaat komen"

De afgelopen tijd is een aantal nieuwe, duurzame labels opgedoken in het Nederlandse lingerielandschap. FashionUnited sprak met Claudia Ahlers, oprichter van het lingeriemerk Undercharments.

In het kort Opgericht in 2020

Adres: Veemkade 1166, 1019BZ Amsterdam.

Aantal medewerkers: Oprichter Claudia Ahlers en een aantal gespecialiseerde freelancers.

Verkooppunten: Via de eigen webshop en e-tailers Green Undies (Zwitserland), Project Cece (Nederland), Renoon (Nederland), Mobimiles (Nederland)

Matenrange slips: S-XL

Matenrange beha’s: cup B-C

Matenrange hemden: XS-XL

Prijspeil: Middensegment (55 euro voor een beugelbeha, 20 euro voor een slip)

Claudia Ahlers lanceerde in september 2020 het lingeriemerk Undercharments. Bijzonder is dat de lingerie gemaakt is van een stof bestaande uit koffiedik. “Wij vinden dat wij het verschil kunnen maken door het materiaal wat wij gebruiken. Ik hoop dat door duurzame alternatieven zoals wij die omslag naar duurzaam winkelen gaat komen. Dat het bewustzijn rondom het milieu gaat groeien, en dat de consument ziet dat er voldoende duurzame alternatieven zijn”, aldus Ahlers telefonisch aan FashionUnited.

Waarom ben je een lingeriemerk gestart?

”Ik ben Undercharments gestart vanuit mijn eigen behoefte. Ik zocht iets tussen basics en sexy kanten lingerie in. Daarbij was de pandemie gaande, een periode waarin comfort [nog] belangrijker werd. Undercharments onderscheidt zich vooral door de comfortabele, zachte en gladde stof. Andere USP's zijn de duurzaamheid en unieke look. ”

Waaruit bestaat je eerste collectie?

”Ik ben gestart met een lingerieset, een slip met een bh gemaakt van koffiedik (de vezels van de stof worden gemaakt van koffiedik, red.). Daarnaast hebben wij tops laten maken van bamboe. Onze collectie is tijdloos, wij werken niet met seizoenen. Dat doen we bewust zodat we geen druk hebben op productietijden. Ook kunnen inkopers het hele jaar door bij ons terecht. Het kleurgebruik van de collecties is ook neutraal, om het eveneens tijdloos te houden. We hebben gekozen voor lichte basiskleuren, zoals grijs en beige.”

”Koffiedik blijft het basismateriaal voor toekomstige collecties. Bij de onderhemden willen we ook aantal andere materialen aanbieden. Bamboe of lyocell bijvoorbeeld, maar ook andere stoffen sluiten we niet.”

Kun je me wat meer vertellen over koffiedik?

”Onze stof voor de lingerie wordt gemaakt van koffieafval, de koffieprut. Wij werken dus met een afvalproduct. En met de hoeveelheid koffie die ter wereld wordt gedronken, is daarin genoeg wat kan worden hergebruikt.Voor het maken van de stof wordt olie onttrokken aan de koffieprut. Van die olie wordt een weefsel gemaakt, de basis van de stof. Een ander voordeel van koffieafval als grondstof, zijn de gunstige eigenschappen. Zo is het materiaal UV-neutraal, zacht op de huid, zit er stretch in en is de stof geurneutraliserend. Ook is het glad, dat betekent een makkelijke basis voor bewerkingen, zoals prints. ”

Wie is jullie klant?

”De vrouw die heel bewust shopt, op het moment dat als ze een lingerieset nodig heeft dat zij denkt aan duurzame merken. Wij richten ons op alle leeftijden.”

Ben je ook op zoek naar retailers? En zo ja, hoe gaat de zoektocht jullie af?

”Ja, we willen graag de stap gaan maken richting fysieke afzetpunten. Op die manier kan onze klant de producten zien, voelen en passen. We zijn op zoek naar retailers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Wat we zien is dat er nog niet zoveel winkeliers zijn die een volledig duurzaam merkenpakket of assortiment hebben. Wij hebben zelf een aantal duurzame retailers op het oog om te benaderen.”

Wat zijn je toekomstplannen en -wensen voor Undercharments op de korte termijn?

“De eerste prioriteit voor ons is het uitbreiden van onze lingeriecollectie de komende maanden. Er komt een gebreid topje aan gemaakt van lyocell, ook gaan wij oorbellen produceren om meer richting lifestyle te gaan als merk. Daarnaast staan een push-up bh en een string op de planning. Uiteindelijk is het de bedoeling de lingerie meer op te schalen naar een wat luxere uitstraling om zo een meer premium merk te worden.”

”Daarbij zullen we een pre-order systeem hanteren, wij gaan dan af van een vaste voorraad. Dat houdt in dat wij producten gaan samplen, die gaan in een pre-order systeem en dan geven we de consument een maand de tijd om kunnen bestellen. Dat model zouden wij ook graag implementeren in wholesale. Met een pre-order systeem zie je beter welke producten goed aanslaan, en welke minder. Die data kunnen we dan ook richting de wholesalemarkt meenemen. Het brengt ook nog een waardevol duurzaamheidsaspect met zich mee, omdat je bij pre-order geen waste hebt. Een klant bestelt alleen iets via pre-order als zij dat product echt nodig hebben, dat betekent ook minder retouren voor ons.”

”Ten derde denken we eraan onze maatvoering uit te breiden. We wilden eerst graag de reacties op onze eerste collectie afwachten. Nu er regelmatig naar grotere maten wordt gevraagd, bekijken we of in de toekomst grotere cups kunnen aanbieden. Dan heb je wel specialistische kijk op de maatvoering nodig, wellicht dat 3D-scans daarvoor een oplossing bieden.”

En wat zie je voor je op de lange termijn?

”Een idee voor de verdere toekomst is dat wij naar een verkoopmodel gaan waarbij we eens in de zoveel tijd een intiem verkoopevent organiseren voor onze klanten. Zo kan de klant bijvoorbeeld de nieuwe collectie fysiek komen ontdekken. We zijn ook al in gesprekken met andere duurzame merken om te kijken voor eventuele samenwerkingen. Het lijkt me te gek als de consument allround kan shoppen voor een complete outfit. Dat zit dan ook meer in de lifestyle concept hoek. Juist die tijdelijke initiatieven zoals pop-up shops zijn aantrekkelijk zodat je ook niet vast zit aan maandelijkse huur waar de meeste beginnende merken tegenaan lopen.”

”Daarnaast willen wij de productie naar Amsterdam te halen. Zo zouden wij ook een sociale impact kunnen maken door bijvoorbeeld samen te werken met vluchtelingen. Wel is het lastig omdat het specialisme van bh’s maken nog weinig te vinden is in Amsterdam.”

“Een andere stap die we willen maken is dat we onze productie en onze verkoop helemaal rond willen maken. Dus op het moment dat we een product hebben verkocht, dat we de klant aan kunnen bieden om de afgedragen producten bij ons weer in te leveren zodat wij die weer in het recycleproces kunnen opnemen.”

”Tot slot nog een toekomstdroom om in de badkleding te stappen, gezien ons materiaal UV-neutraal is.”