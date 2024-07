Nieuw maar nostalgisch: Lazamani's Spring/Summer 2025 collectie

De modewereld staat aan de vooravond van een nieuw seizoen vol verfrissende trends en inspirerende stijlen. Lazamani, een gevestigde naam in de schoenenindustrie, presenteert hun Spring/Summer 2025 (SS25) collectie. Deze collectie, rijk aan creativiteit en gedetailleerd ambacht, biedt een verleidelijke mix van retro-invloeden en eigenzinnigheid.

Floral Vintage, Denim Blue en charming Raffia

De SS25 collectie van Lazamani draait om drie opvallende thema's: Floral Vintage, Denim Blue en de natuurlijke charme van raffia. Deze thema’s zijn zorgvuldig geselecteerd om zowel de nostalgie van het verleden als de dynamiek van het heden te vangen. Floral Vintage brengt een vleugje romantiek door delicate bloemenprints te combineren met een vintage esthetiek. Denim Blue, een terugkerende favoriet, wordt opnieuw geïntroduceerd in frisse, eigentijdse ontwerpen. Het gebruik van raffia, een natuurlijk materiaal, voegt een organische textuur en een zomerse vibe toe aan de collectie.

Een opvallende trend is de comeback van de ballerina's. Deze iconische schoenen, nu uitgevoerd met herkenbare Lazamani details zoals gevlochten leer en subtiele versieringen, vormen een brug tussen elegantie en comfort. Daarnaast introduceert Lazamani opnieuw hun populaire beach slippers, nu in een palet van frisse, zomerse kleuren.

Inspiratie uit het archief

Lazamani heeft ter inspiratie diep gegraven in hun rijke archieven. Sinds 1988 heeft het merk talloze trends zien komen en gaan, en deze historische inzichten vormden een bron van inspiratie voor de SS25 collectie. Het concept van ‘vintage in een modern jasje’ is een leidraad geweest, resulterend in stukken zoals de gevlochten leren ballerina’s, die het klassieke model naar modernere hoogtes brengen.

Credits: Lazamani

De Lazamani drager

Lazamani streeft ernaar om plezier en vreugde te brengen in het leven van hun klanten, of het nu gaat om reizen met het gezin, een zomerse barbecue, een avond op het terras met vriendinnen, of avonturen in het buitenland. De Lazamani klant is iemand die waarde hecht aan stijl, comfort en het beleven van memorabele momenten.

Lazamani Moments, zoals het merk ze noemt, zijn de speciale gelegenheden waarbij hun schoenen een belangrijke rol spelen. De collecties zijn ontworpen met een eigenzinnige blik en een vriendelijke houding, gericht op het creëren van vreugde en het overtreffen van verwachtingen.

Kleur- en materiaalkeuzes

De SS25 collectie schittert in een palet van donkerblauw, zachtroze, turquoise, koraal en geel. Deze kleuren zijn zorgvuldig geselecteerd om de essentie van de lente en zomer te vangen. Ze worden gecombineerd met materialen zoals raffia en denim, wat niet alleen een esthetisch aantrekkelijke mix oplevert, maar ook praktisch en duurzaam is. Denim speelt een cruciale rol in deze collectie, benadrukt door de veelzijdige aantrekkingskracht van deze tijdloze stof.

Credits: Lazamani

Vooruitzichten met Lazamani

Lazamani kijkt vol enthousiasme uit naar het komende jaar. Belangrijke mijlpalen zijn onder andere de opening van hun nieuwe showroom in CAST Nieuwegein, deelname aan de CIFF beurs in Denemarken en een campagne met thema en shoot locatie Sevilla.

Met de SS25 collectie brengt Lazamani een ode aan de schoonheid en inspiratie van hun eigen archief, terwijl ze vooruitkijken naar een sprankelende toekomst. De combinatie van vintage invloeden, moderne esthetiek en een levendig kleurenpalet belooft een seizoen vol stijl en plezier. Lazamani blijft trouw aan hun missie: het creëren van momenten van onbegrensde energie en het overtreffen van verwachtingen met elke stap die hun klanten zetten.