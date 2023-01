Nieuw merk geeft je het gevoel van een knuffel

Knuffle is een nieuw lifestyle merk met een duidelijke missie: Het meest geknuffelde merk ter wereld worden op een verantwoorde en duurzame manier. We willen daarbij de wereld een beetje relaxter maken met hoogwaardige, comfortabele en stijlvolle mode- en interieurartikelen. Op dit moment zijn onze producten alleen online verkrijgbaar op www.knuffle.shop maar binnenkort ook in winkels overal ter wereld. Om het Knuffle gevoel zelf te ervaren, kan je gerust even langs komen bij een van de aankomende evenementen: Modefabriek in Amsterdam (stand S528), PlayTime in Parijs (stand A16) of CIFF in Kopenhagen (stand C1-032).

Beeld: Knuffle

Omdat we weten hoe urgent de klimaatuitdagingen zijn, gaan we op een verantwoorde, duurzame manier te werk met aandacht voor de mens en de planeet. Dit betekent dat we 100% duurzaam zijn, we gebruiken 100% gerecyclede materialen en Knuffle is helemaal 100% CO2-neutraal. En omdat we de luiaard als onze mascotte omarmen, steunen we met een deel van de opbrengst van ieder verkocht The Sloth Institute.

Knuffle is afgeleid van het Nederlandse woord 'knuffel', maar met het oog op internationale expansie is het als Knuffle ook in het Engels goed uit te spreken. Knuffle is een no-nonsense merk dat je een ontspannen, comfortabel en warm gevoel geeft. Met Knuffle voelt het alsof je geknuffeld wordt, Knuffle verbetert de relatie met de mensen om je heen en je bespaart ook nog eens op je energiekosten.

Knuffle

Om een ​​lang verhaal kort te maken: gun jezelf vandaag nog een Knuffle of geef het cadeau aan iemand die wel een knuffel verdient! Op basis van de positieve reacties die we dagelijks krijgen, zijn we er vrij zeker van dat jij ook zult genieten van onze Knuffle producten. Op weg naar een veelbelovende toekomst voor Knuffle, staan ​​we ook open voor samenwerkingen met andere merken, ontwerpers, winkels en fabrikanten. Neem gerust contact met ons op. Wij zijn een familiebedrijf, gevestigd in Den Haag.

Contact:

Marcel Demper - CEO

[email protected]

www.knuffle.shop

+31625244884