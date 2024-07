Nieuw merk Via di Gioia maakt badmode inclusiever: ‘Als jonge vrouw met een grote cupmaat wil je ook een stijlvolle bikini’

Het is tijd om een nieuw merk in de spotlight te zetten. Nu de temperaturen stijgen en de zon zich meer laat zien, kan een goede bikini niet in de zomergarderobe ontbreken. Maar, wat als de meeste bikini-tops niet in jouw maat verkrijgbaar zijn? Charlotte van Oorschot ervaarde hetzelfde probleem en startte haar eigen badmodemerk Via di Gioia als reddingsmiddel. FashionUnited spreekt Van Oorschot onder andere over de eerste collectie, signatuur van het merk en toekomstplannen.

Van Oorschot heeft een achtergrond in mode en psychologie. Ze studeerde aan AMFI, maar maakte de opleiding niet af. Daarna maakte ze de stap naar psychologie. “Toch kwam ik tot de conclusie dat ik de mode in wilde.” Via di Gioia ontstaat uit frustratie. “Sinds mijn tienerjaren heb ik altijd al een grote cupmaat gehad, maar een smalle omvang. Ik paste nooit in de standaard ‘small, medium, large’-maten en vaak gaat een bikinitop met cupmaten van A tot en met D.” Van Oorschot belandt bij gespecialiseerde lingeriezaken. “Maar daar zijn bikini’s voor grotere cupmaten vaak ontworpen voor een oudere doelgroep. Ze zijn heel bedekkend. Ik zocht iets wat bij mijn leeftijd paste; een hipper ontwerp, modieus en wat sexyer.” Via di Gioia is het antwoord op Van Oorschots frustratie en biedt stijlvolle badmode aan in een brede maatserie van A tot en met G.

Product

Via di Gioia lanceert met een collectie die bestaat uit drie bikinisets die gemixt en gematcht kunnen worden. “De collectie biedt meerdere pasvormen van de tops en de broekjes aan, zodat vrouwen altijd kunnen kiezen welke pasvorm het beste bij haar lichaam past”, vertelt Van Oorschot. Zo zijn er drie bikinitops; The Balcony, The Plunge en The Triangle, en vier broekjes; de High Waist, The Brazilian en V-Shape laten wat meer bloot zien, en The Classic is een klassiek model.

Om de juiste pasvormen voor haar collectie te realiseren, hield Van Oorschot een marktonderzoek. “Al snel bleek dat vrouwen met grotere cupmaten een bikinitop zoeken die zit als een huis. De top moet voldoende ondersteuning bieden en geen knellend gevoel geven.” Van Oorschot kiest voor een dikkere stof die zacht aanvoelt en een hoge stretch-retention heeft. Daarnaast neemt ze de voering onder de loep. “Dit is vaak een dun stofje waar wat rek in zit, maar geen support biedt. Ik kies ervoor om de stof van de buitenkant van de bikini ook te gebruiken als voering. Dat geeft extra ondersteuning en een heel goede lift. Bovendien zijn de cups aan de buitenkant voorzien van een niet-stretch mesh-stof.” Borsten hebben vaak de neiging om naar de zijkant te vallen. “Wie mijn bikini draagt, zal merken dat haar borsten automatisch worden gecentreerd.” Kortom, de bikinitop centreert en lift de borsten. Door de stevige stof wordt bovendien wat compressie gegeven. “In totaal geeft dat een hele fijne ondersteuning.”

The Triangle van Via di Gioia. Credits: Via di Gioia

De bikinitops zijn beschikbaar in de cupmaten A tot en met G met omvangsmaten 70 tot en met 95. “Dat zijn in totaal 49 verschillende maten.” De drie tops zijn ook beschikbaar in drie kleuren. “Het zou betekenen dat je met 450 bikinitops van iedere top één stuk hebt. Vaak koop je zo’n tien stuks van iedere maat in. Dat is qua productie en voorraad enorm veel.” Daar heeft Van Oorschot als start-up geen budget voor, vertelt ze eerlijk. “Bovendien is overproductie een enorm probleem.” Hoe tackelt de mode-onderneemster dit vraagstuk zonder te krimpen in haar maatserie? Simpel, ze past een bekende techniek toe die haar bikini’s verstelbaar maken. “Vaak zijn enkel de schouderbandjes verstelbaar. Ik pas deze techniek ook toe bij de omvang, maar met een stroever schuifje zodat deze niet snel verschuift. Zo is een top geschikt voor drie maten tegelijk; 70, 75 en 80, en 85, 90 en 95.” Van Oorschot kiest er daarnaast voor met The Balcony te focussen op grotere cupmaten. The Triangle concentreert zich op kleinere cupmaten. “Niet alle cupmaten zijn voor elke top beschikbaar. Zo bied ik uiteindelijk 33 cupmaten aan en heb ik mijn productie met zestig procent verminderd.”

Duurzaamheid

De keuze om haar productie te verminderen was niet enkel gebaseerd op het beschikbare budget. De mode-onderneemster maakt van duurzaamheid namelijk ook een norm. “Ik wil geen producten maken die ten koste gaan van de planeet of de mensen die het maken.” Een mooi streven, maar het maakte haar zoektocht naar de juiste leverancier niet makkelijk. Van Oorschot zocht ruim 1,5 jaar naar een geschikte partner. “Mijn eisen waren redelijk hoog - ik ben een kleine speler met een relatief laag budget, maar ik vind het essentieel om met een fabriek te werken die door een derde partij is gecertificeerd met betrekking tot duurzaamheid en arbeidsomstandigheden.” Daarnaast moet de fabrikant ervaren zijn in het maken van bikini’s in (grote) cupmaten. “De meeste producenten met ervaring in cupmaten zitten in de lingeriewereld en hebben niet de juiste machines voor het produceren van badmode.” Dus, bleven er slechts enkele over. “Uiteindelijk ben ik naar heel veel beurzen gegaan; in Parijs, Cannes, Istanbul etc., waarbij ik mijn bedrijf pitchte met mijn ontwerpen onder mijn arm. Een producent nam jaarlijks twee start-ups aan en daar werd ik één van. Dat was fantastisch!”

De producent is gevestigd in Tunesië en is SA8000-gecertificeerd. Het betekent dat de fabrieken veilige werkplekken hebben, de werknemers een leefbaar loon krijgen en er op een milieuvriendelijke manier wordt omgegaan met afval en chemicaliën. De bikini’s bevatten 84 procent polyester dat is gemaakt van 100 procent gerecycled materiaal. De stretchstof is nog niet volledig voorzien van gerecycled materiaal, omdat daar nog lastig aan is te komen, legt Van Oorschot uit. De stoffen komen uit Barcelona. Het bedrijf Estilmar vist plastic op uit de Middellandse zee dat vervolgens wordt verwerkt tot garens en uiteindelijk een stof vormt. De fabriek werkt bovendien op zonne-energie en stoot weinig CO2 uit.

Signatuur

Via di Gioia heeft een mediterrane uitstraling, een bepaalde vrouwelijke elegantie, zo omschrijft de mode-onderneemster het merk. “Ik zie het merk graag als een atelier. Veel modemerken beginnen hun naam met ‘Maison’ of ‘Casa di’. Daar maakte ik een variatie op door te beginnen met ‘Via’ - wat ‘de weg’ in het Italiaans betekent. ‘Gioia’ staat voor ‘vreugde’. Et voila: Via di Gioia - De weg naar vreugde.”

Verder zijn de bikini’s in cupmaten met een authentiek ontwerp voor jonge vrouwen de signatuur van het merk. “De authenticiteit in ontwerpen breng ik naar voren met borduurwerk, daar heb ik een voorliefde voor. Dat zal in iedere collectie terugkomen.”

The Balcony van Via di Gioia. Credits: Via di Gioia

Unique Selling Point

“Het merk heeft een breed aanbod in omvangs- en cupmaten. Daarnaast zijn de ontwerpen erg gedetailleerd als het aankomt op textuur en burduurwerk. Dat zie je heel weinig in de badmode-industrie. Als laatste is duurzaamheid en ethische productie belangrijk. Voor de consument die hier veel waarde aan hecht, of aan alle drie de USP’s, is dit merk een droom!”

Doelgroep

Via di Gioia focust zich op vrouwen tussen de 20 en 40 jaar oud. “Maar wie jonger of ouder is, kan de bikini’s ook zeker aan. De focus van de doelgroep zit voornamelijk in de pasvorm van de bikini’s. Er zijn ook merken met bikini’s in grotere cupmaten, maar zij focussen zich vaak op 40-plus. Ik zie een gat in de markt voor de jongere vrouwen.”

Retail

De eerste collectie is verkrijgbaar via de wereldwijde webshop. Via di Gioia viert haar lancering bovendien met een pop-upstore bij SF/Collective aan de Haarlemmerstraat 72 te Amsterdam. De pop-upstore is geopend in de maanden juli en augustus van donderdag tot en met zaterdag (12:00 tot 18:00 uur).

De mode-onderneemster geeft ook aan de stap te willen maken naar wholesale. Daarvoor is ze op zoek naar (inter)nationale wholesalers. “Ik zie Via di Gioia liggen bij lingeriewinkels en warenhuizen. Zo is het een droom om in de Bijenkorf (Nederland), Galeries Lafayette (Frankrijk) of Rinascimento (Italië) te liggen. Deze warenhuizen verkopen toffe merken van goede kwaliteit en met een mooi verhaal. Daarnaast gaan Nederlandse consumenten vaak naar lingeriewinkels om bikini’s te shoppen, dus lijken deze winkels in dezelfde prijsklasse ook geschikt voor Via di Gioia. Er zullen vast ook individuele winkels zijn die mooie merken verkopen waar Via di Gioia bijpast.”

The Balcony van Via di Gioia. Credits: Via di Gioia

Segment

“Het merk bevindt zich in het middenhoog segment. Een bikiniset kost gemiddeld 150 euro - net iets goedkoper dan de merken die men vindt in de Bijenkorf.”

Toekomst

Een korte termijn doelstelling is een tweede collectie realiseren. “Om dat mogelijk te maken moet ik voldoende van mijn eerste collectie verkopen. Het ontwerpen van mijn tweede collectie start in september, dus dit zijn de maanden waarin de marketing, sales en merkbekendheid moeten slagen.”

Op de lange termijn wil Van Oorschot ‘het meest bekende badmodemerk ter wereld’ van Via di Gioia maken. “Daarbij denk ik ook aan het openen van flagshipstores in grote kuststeden, zoals Barcelona en Miami.”