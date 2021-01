Nieuw modemerk New Optimist draait alles om

Modemerk New Optimist laat zien dat mode sociaal, lokaal en duurzaam kan zijn. Na de lockdown opent het nieuwe merk een winkel met instore atelier in Amsterdam. Hier wordt kleding van circulaire, natuurlijke en vegan materialen, gemaakt en verkocht. New Optimist zet de makers en het maakproces weer in de spotlight. Zo wil New Optimist de consument laten zien hoe bijzonder het maken van kleding eigenlijk is.

Purpose

Oprichters Nelleke Wegdam en Xander Slager vonden elkaar in de ambitie om het anders te doen. Purpose staat daarbij centraal. Xander: “Het modesysteem is een race to the bottom geworden. Dat kan niet goed gaan. Wij wilden iets radicaal anders doen. New Optimist maakt duurzame kleding en biedt tegelijk de helpende hand aan de mensen om ons heen. Ons sociaal atelier biedt werkplekken op verschillende niveaus aan, deels voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Brand story gaat over het maken

New Optimist maakt geen collecties maar werkt in batches. Nelleke: “Het uitgangspunt van elke batch is de stof. We laten in de winkel zien waarom we bepaalde materialen gebruiken en wat er duurzaam aan is. Bovendien kan je in het atelier meekijken hoe de kleding ontworpen wordt en hoe de kleding wordt gemaakt.” Batch 001 bestaat uit hoodies en jersey tops van Texloop RCOT gerecycled katoengaren en wordt gemaakt in een tijdelijk atelier. Vanwege de lockdown deelt en verkoopt New Optimist batch 001 alleen via Instagram.

Nieuwe optimisten

Nelleke: "Omdat we weten dat veel mensen onze idealen delen hebben we voor de financiering van de winkel gekozen voor crowdfunding. Op die manier kan onze sociale en duurzame missie door zo veel mogelijk schouders gedragen worden”

De crowdfunding heeft inmiddels het minimum bedrag bereikt en andere nieuwe Optimisten kunnen nog tot 5 februari meedoen.