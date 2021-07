Nieuw Nederlands reismerk NORTVI start revolutie in de reisindustrie

Unieke & eco-vriendelijke koffers waar je mee gezien wilt worden!

'Waarom is er nog geen kwalitatief koffermerk dat design en duurzaamheid combineert?’, dit was de brandende vraag van drie Nederlandse ondernemers. Zij introduceren NORTVI: een nieuw premium reismerk dat de mooiste hoogwaardige reisproducten maakt van eco-vriendelijke materialen.

Dat duurzaam ook mooi kan zijn bewijst het merk met hun eye-catching kofferlijn die te personaliseren is tijdens iedere reis die je maakt. Met de lancering zetten zij in op een totale vernieuwing van de huidige ouderwetse koffer-industrie waar niet eerder design en duurzaamheid zo hand in hand gingen.

NORTVI heeft als doel om in 2022 een volledig circulair bedrijf te zijn. Daarom is NORTVI gestart met het inzamelen van oude koffers en reistassen met als voornemen om deze volledig te recyclen en er nieuwe duurzame reisproducten van te maken.

NORTVI is opgericht door de drie Nederlandse ondernemers Sebastiaan van Dam, Max van Dam en Marijn van Roij, die alle drie lange tijd in het buitenland hebben gewoond en veel reiservaring hebben. Zij raakten gefrustreerd dat er op dit moment geen kwalitatieve koffer is die voldoet aan de wens van de stijlvolle & bewuste consument. Het gezamenlijke doel om de huidige conservatieve koffermarkt flink wakker te schudden met een compleet uniek product vormde voor de drie mannen de aanleiding om hun baan op te zeggen en het over een andere boeg te gooien. Zij bundelen hun jarenlange werkervaring en voelden zich geroepen om deze industrie aan te pakken en te verrijken met een uniek ontworpen en duurzame lijn van nieuwe reisproducten.

“Wij willen een compleet nieuwe koers in de koffer-industrie teweegbrengen. Een industrie die gekenmerkt wordt door oude reuzen, hoge marges, saaie ontwerpen en zonder oog voor duurzaamheid. Wij zetten een sterke verandering in en laten zien dat onze koffer een hoogwaardig, duurzaam én stijlvol verlengde van je outfit is.” - aldus oprichters Sebastiaan, Max & Marijn van NORTVI.

NORTVI Collectie

Uniek en baanbrekend duurzaam

De serie reisproducten van NORTVI wordt gekenmerkt door een spannend en esthetisch design. De producten zijn volledig met de hand ontworpen en worden zoveel mogelijk gemaakt van duurzame materialen; zo bestaat de binnenkant van de koffer voor 100% uit gerecyclede PET flessen en is de buitenkant gemaakt van gerecycled polycarbonaat. Daarnaast is NORTVI trendsetter op het gebied van durability. Alle koffers in de nieuwe lijn zijn gemaakt van de sterkste materialen zodat de koffer een leven lang meegaat.

Innoverend en geluidloos

De NORTVI-koffer zorgt ervoor dat een koffer eindelijk écht functioneel wordt. De koffer biedt extra veel opbergruimte en is beschikbaar in handbagage formaat in twee speciale uitvoeringen: een met een waterdicht voorvak zodat je op het vliegveld snel en moeiteloos bij je laptop en belangrijkste items kan komen zonder de hele koffer open te maken én de variant zonder voorvak; voor wie het voldoende is om alleen je essentials mee te nemen op reis. Zowel de binnen- als buitenkant zijn met een scherp oog voor detail vormgegeven en bevatten buitengewoon speelse elementen die je nieuwe koffer tot een ongekend fashionable product maken. NORTVI heeft zich daarnaast ingespannen om een bekend irritatie punt op te lossen van huidige koffers: lawaaierige wielen. Alle koffers in de lijn van NORTVI zijn uitgerust met de allerstilste fluisterwielen van de hoogste kwaliteit die ervoor zorgen dat je vrijwel geluidloos over elke ondergrond rijdt.

Customizable en fun

Elke reis die je maakt is uniek en daarom zet NORTVI in op producten die volledig aan je eigen smaak of gevoel zijn aan te passen. Iedere koffer is te personaliseren met een speciale kofferriem. Zo maak je je koffer direct herkenbaar, perfect passend bij je eigen outfit en kom je helemaal in de juiste stemming voor de reis die je gaat maken. NORTVI start met een collectie van negen verschillende straps met elk een uniek kleurenpalet en design. Dus waar je ook heengaat, jouw koffer is dé stijlvolle accessoire die je in de stemming brengt voor je volgende reis. Het assortiment wordt continu uitgebreid, onder meer door samenwerkingen met verschillende Amsterdamse designers zodat de collectie uniek blijft en jij eindeloos kan blijven variëren.

Uitbreiding van de collectie

De collectie van NORTVI wordt het komende seizoen verder uitgebreid met een elegante bijpassende tassenlijn en andere unieke reisaccessoires. De tassenlijn is niet alleen in stijl en materiaal - gemaakt van 100% gerecyclede PET flessen - een perfecte match, elke tas is ook zo ontworpen dat deze naadloos aansluit op de bovenkant van je koffer. Daarnaast heeft NORTVI net als bij de koffers de volledige focus op durability. Alle tassen in de nieuwe lijn zijn volledig geïntegreerd met schokvrij materiaal dat ervoor zorgt dat de tas niet stuk te krijgen is en een leven lang meegaat.

Alle NORTVI producten zijn verkrijgbaar op www.nortvi.com en in selecte retail locaties zoals Rauw en Baskets in Amsterdam, Leiden, Den-Bosch, Eindhoven en Antwerpen.