Nieuw onderzoek toont aan dat PFAS vrijkomen bij gebruik water- en vuilafstotende outdoorkleding

Bij het gebruik van water- en vuilafstotende outdoorkleding, kan er PFAS vrijkomen, zo luidt de conclusie van een nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het was al langer bekend dat bij de productie van deze producten PFAS (persistente poly- en perfluoralkylstoffen) vrij konden komen, maar nu blijkt dat deze ook vrijkomen komen bij het dragen van deze kleding.

Bij water- en vuilafstotende outdoorkleding moet bijvoorbeeld gedacht worden aan regenjassen. Uit de analyse van de universiteit bleek dat PFAS kan vrijkomen door de invloed van zon en regen op de outdoorkleding. Het onderzoek analyseerde textielen met een gecoate en waterafstotende laag voor en na de blootstelling aan bepaalde weersomstandigheden, wassen en drogen. Er werd gebruik gemaakt van een verweringsmachine waarbij het textiel wordt blootgesteld aan vocht, straling en een verhoogde temperatuur. 300 uur in deze machine staat gelijk aan het gebruik van de kleding tijdens de totale levensduur.

De PFAS die vrijkomen tijdens het gebruik van een item komen volgens het onderzoek uiteindelijk in het milieu terecht en door hun hoge persistentie worden ze daar niet of nauwelijks afgebroken. Nederlandse Brancheorganisatie Modint pleitte eerder in februari al voor en verbod op alle toepassingen van PFAS.