Nieuw op de markt: premium schoenenmerk B.L.A.H.

Zeker weten dat je opvalt als nieuw merk? Noem je schoenenmerk dan B.L.A.H. Je leest het goed. Het is het nieuwe schoenenmerk van een aantal schoenen- en modeveteranen en gaat deze maand het tweede inkoopseizoen in. Het merk opent zelfs al een eerste fysieke winkel, dus van groots aanpakken houden ze bij B.L.A.H. wel. FashionUnited bracht een bezoek aan het hoofdkantoor in Amsterdam om meer te leren over het edgy merk.

Het kantoor van B.L.A.H. zit in de Amsterdamse Houthavens. Achter het merk blijkt onder andere Sander Baane te zitten, mede-oprichter en agent van outerwearmerk Krakatau dat eveneens het hoofdkantoor in het pand heeft. Met zijn agentschap vertegenwoordigde hij onder andere ook het schoenenmerk Toms, waar hij mede-oprichter van B.L.A.H. Mirjam Augustine leert kennen. Baane blijft met het idee rondlopen om een schoenenmerk op te zetten en gaat daar in 2021 dan ook mee van start. In een mum van tijd verzamelde hij een groep experts om zich heen en binnen zes maanden stond het merk.

Het doel was om ‘het echt goed te doen’. Dat klinkt natuurlijk wat vaag, maar voor het merk betekent dat ‘iets onderscheidends neer zetten, wat ook zo duurzaam mogelijk is.’ Het duurzame karakter van de ontwerpen zal niet al te veel op de voorgrond treden in de communicatie van het merk. “Er is al zoveel greenwashing. Duurzaamheid zou nu standaard moeten zijn,” zo vertelt Augustine. De naam en de slogan zijn hierdoor geïnspireerd. “Er is al zoveel bla, bla bla.” Daarom is de slogan van het merk dan ook ‘We care, but we don’t’. Het merk geeft om duurzame ontwerpen, maar geeft niet om veelvuldig te vertellen hoe duurzaam ze zijn. “De jonge generatie kan overal doorheen kijken. Bij ons spreekt het product voor zich.” B.L.A.H. heeft dan ook een speelse houding. “We wilden wat lol hebben, er is al zoveel serieus gaande in de wereld.”

Premium schoenenmerk B.L.A.H. trekt aandacht met edgy doch minimalistische stijl

De stijl van B.L.A.H. uit zich als edgy doch minimalistisch. Denk aan chunky sneakers en boots, met wat fellere kleuren en lichte materialen in de zomer. Bij B.L.A.H. zal stijl altijd bovenaan staan, maar wanneer de niet-duurzame en duurzame optie even stijlvol zijn, dan zal er altijd gekozen worden voor de duurzaamste optie. Denk aan gecertificeerd leer en het plantaardig looien van leer, maar ook wanneer gebruik gemaakt wordt van katoen, wordt de duurzaamste optie gekozen.

“We blijven onszelf altijd afvragen: Hoe kunnen we het nog beter doen?” Duurzaamheid wint nog niet altijd. “Als een schoen duurzaam is, maar niet verkoopt - dan is het alsnog niet duurzaam. Daarom maken we soms de keuze voor een ander materiaal of net een andere look. Maar als de duurzamere optie net zo goed is als de minder duurzame, dan kiezen we uiteraard altijd het model dat beter is voor de wereld,” zo benadrukt Baane.

Maak kennis met premium schoenenmerk B.L.A.H.

Mede waarom het merk zo snel op poten stond, is het feit dat de schoenen van B.L.A.H. geproduceerd worden in Portugal. Het is dus mogelijk om een korte lijn te hebben met de productie. De medewerkers van het atelier in Portugal zijn daarnaast op meer dan één manier betrokken bij het merk: de schoenmodellen dragen namelijk hun naam. Per jaar wil B.L.A.H. vier collecties hebben en gedurende acht maanden leveren. De zomercollectie heeft prijzen tussen de 159 en 229 euro en de wintercollectie tussen de 179 en 269. “We gaan voor weinig afprijzingen en willen het seizoen echt afmaken,” zo vertelt Baane. Om het premium gevoel te behouden wordt het merk ook exclusief neergezet. Zo gaat het merk voor ongeveer 50 retailers die het merk verkopen die in het premium segment zitten.

Maar genoeg ‘bla, bla, bla’, de tijd van de lancering is nu echt gekomen. Die lancering gaat gepaard met de opening van de eerste winkel van het merk. B.L.A.H. strijkt namelijk neer op Nieuwe Spiegelstraat 61 in het centrum van Amsterdam. Het merk gaat hier voor een premium feel, met een edgy touch. Dit doet het door middel van kleurenspel en een diversiteit aan materialen. Het mag duidelijk zijn dat B.L.A.H. een impact wil maken. Met de naam, in de winkelstraat en boven alles; met de producten.