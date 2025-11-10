Nieuw pand, nieuw hoofdstuk: X-TEND opent deuren met feestelijke avond

Afgelopen vrijdagavond 7 november vierde X-TEND met trots de officiële opening van haar nieuwe pand. Tijdens een feestelijke avond, gevuld met inspirerende momenten, bijzondere gasten en muzikale hoogtepunten, werd de nieuwe thuisbasis van X-TEND op indrukwekkende wijze ingewijd.

De ontvangst van gasten, retailers, (oud-)sporters en zakelijke relaties vormde het startschot van de avond. In een warme, informele setting namen zij deel aan een interactieve Q&A met directeur Adri Zwarthoff, vice-president Jens Petersson en Tenson-ambassadeur Tom Waes. Samen blikten zij terug op het ontstaan van X-TEND en deelden hun visie op de toekomst van het merk.

Een van de hoogtepunten van de avond was het speciale ‘medaillemoment’. Alle betrokkenen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe pand, werden hierbij persoonlijk in het zonnetje gezet.

Credits: X-Tend

Credits: X-Tend

Rondleiding achter de schermen en een spetterend einde

Na het officiële programma kregen de gasten een exclusieve rondleiding door het nieuwe pand. Zij konden met eigen ogen zien hoe de innovatieve faciliteiten en moderne werkruimtes van X-TEND zijn ingericht en kregen een uniek kijkje achter de schermen. De avond werd afgesloten met een optreden van Jeroen van der Boom. Met zijn energieke show zorgde hij voor een feestelijke finale van een onvergetelijke avond.

Met de officiële opening van het pand slaat X-TEND een nieuwe bladzijde om: een toekomst waarin ambitie, samenwerking en innovatie centraal staan. De feestelijke openingsavond symboliseert daarmee niet alleen de voltooiing van een gebouw, maar ook het begin van een veelbelovend nieuw hoofdstuk voor het bedrijf.

Credits: X-Tend

"Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van deze bijzondere avond!" aldus het team van X-tend.