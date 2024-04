Nieuw rapport onderzoekt de voordelen van next-gen bont

Bont, een van de eerste materialen op dierlijke basis die door mensen werd gebruikt om kleding van te maken, is al lange tijd een bron van discussie binnen de mode-industrie. Bont wordt geprezen om zijn uitzonderlijke warmte, lange levensduur en zachtheid, maar de realiteit achter het kweken van bont en de ethiek rond de productie ervan liggen al tientallen jaren onder vuur.

Nu dierenrechtenorganisaties over de hele wereld blijven oproepen tot een verbod op bont en designermerken van Max Mara tot Fendi aansporen om geen bont meer in hun collectie te gebruiken, neemt een nieuw rapport van Material Innovation Initiative (MII) de bontindustrie en de opkomst van de volgende generatie bont onder de loep.

Het rapport stelt de vraag wat bont, bont maakt en richt zich op de mogelijkheden van de volgende generatie bont. Het rapport laat innovators zien zoals BioFluff, die geavanceerd synthetisch bont maken dat de rijke textuur, warmte en esthetische allure van traditioneel bont nabootst, en gaat in op een aantal van de uitdagingen die gepaard gaan met de productie van next-gen bont.

Mensen gebruiken bont al meer dan 40.000 jaar en verwerken het in van alles en nog wat, van kleding en accessoires tot speelgoed en huishoudelijke artikelen. Bontgevoerde moffen, handschoenen en stola's, die een consistente aanwezigheid in de mode-industrie behouden, begonnen aan het eind van de 15e eeuw steeds populairder te worden.

Stella McCartney FW24, Paris Fashion Week Credits: Stella McCartney

Hoewel het activisme tegen bont in de jaren 1980 begon na de oprichting van PETA in de Verenigde Staten, steeg de wereldwijde verkoop van bont tussen 2000 en 2010 met 70 procent, waarbij de International Fur Federation de industrie waardeerde op meer dan 40 miljard Amerikaanse dollar.

In de afgelopen jaren zijn veel prominente modehuizen bontvrij geworden, waaronder Burberry, Gucci, Chanel, Phillip Lim, Coach, Diane Von Furstenberg, DKNY, Michael Kors, Versace en Armani, omdat het gebruik van echt bont aanzienlijke ethische en milieukosten met zich meebrengt. Elk jaar worden miljoenen dieren onder barre omstandigheden gefokt en geslacht om aan de wereldwijde vraag naar bont te voldoen.

Jaarlijks worden ongeveer 10 miljoen vossen, marters, nertsen en chinchilla's gedood op bontfokkerijen in de Europese Unie, ondanks het feit dat deze praktijken verboden zijn in 15 lidstaten, waaronder Oostenrijk, België, Kroatië, Estland, Frankrijk, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Slowakije en Slovenië.

Naast de bezorgdheid over dierenmishandeling heeft de productie van dierenbont ook een aanzienlijke ecologische voetafdruk. Voor de productie van slechts 1 kg nertsenbont is meer dan 560 kg diervoeder nodig en wordt meer dan 110 kg CO2-equivalenten uitgestoten.

Rapport 'Wat maakt bont, bont?' om kennis en bewustzijn van de volgende generatie bontindustrie te vergroten

“Zelfs als mensen niet meeleven met dieren als wasberen en vossen, verafschuwen ze over het algemeen het doden van honden, die vaak worden gebruikt voor bont en ten onrechte worden bestempeld als een ander dier,” zei Nicole Rawling, medeoprichter en CEO van MII, in een verklaring.

Naarmate het wereldwijde bewustzijn over dierenwelzijn toeneemt, is de kijk van het publiek op dierlijk bont steeds ongunstiger geworden. Daarom stappen veel modemerken, tijdschriften, modeweken en rechtsgebieden geleidelijk uit het bont. De aanhoudende populariteit van de 'look' van bont heeft echter geleid tot een toenemende interesse in cruelty-free alternatieven.

Credits: FW15 Stella McCartney/Catwalk Pictures

“Als imitatiebont te veel op dierlijk bont lijkt - zou je dan door een dierenvriend uitgescholden kunnen worden? Als inwoner van NYC zie ik de bonttrend overal in de straten van downtown Manhattan", zegt Thomasine Dolan, directeur materiaalinnovatie en design bij MII. “De trottoirs dienen als catwalks voor de looks. Sommige zijn overduidelijk nep, maar ik moet toegeven dat ik zelf ook vaak mijn ogen dichtknijp en sociaal onacceptabel lang staar om te ontdekken of het echt is of niet. Het is bijna onmogelijk om niet na te denken over hoe of waar die jas vandaan komt - vintage, herverkoop, geërfd of een echt geweldige imitatie.”

Door diep in te gaan op de unieke eigenschappen en innovatiemogelijkheden van bont, wil het rapport de kennis, betrokkenheid en het begrip van de nieuwe generatie bontindustrie vergroten. Het rapport presenteert een uitgebreide analyse van waarom next-gen bont superieur is aan zowel dierlijk als synthetisch bont in termen van milieu en dierenwelzijn.

Daarnaast onderzoekt het rapport de economische levensvatbaarheid van nextgen bont, waarbij de marktomvang, de publieke opinie, prijsverschillen en onbenutte marktkansen worden besproken. Het rapport toont aan dat nextgen bont niet alleen goed is voor mens en milieu, maar ook een gezonde zakelijke keuze is voor zowel merken als retailers. Enkele van de materiaalinnovators die next-gen bontmaterialen en -vezels ontwikkelen via verschillende toepassingen die in het rapport worden belicht, zijn Devo Home, Ecopel, BioFur, Lenzing's Tencel Lyocell, Kuura by Metsä Spring en Spiber.

“In ons rapport verbinden we de punten zodat next-gen bontinnovatie kan voldoen aan de behoeften van de mode-industrie en daarbuiten,” voegde Rawling toe. “We zien al veelbelovende innovaties op dit gebied en ons doel met dit rapport is om een nieuwe generatie wetenschappers en ondernemers te inspireren om hoogwaardige, luxueuze en duurzame next-gen bontmaterialen te ontwikkelen.”

Om meer context te geven aan gesprekken over next-gen bont, organiseert MII op 30 april een webinar. Het doel van dit evenement is om inzichten en achtergronden te verschaffen voor een discussie met vernieuwers op het gebied van next-gen bont, van degenen die zich in een vroeg onderzoeks- en ontwikkelingsstadium bevinden tot degenen die klaar zijn om hun activiteiten op te schalen. Het webinar zal verschillende onderwerpen behandelen, waaronder de definitie van luxe bont in 2024, de milieuvoordelen van next-gen bont ten opzichte van traditionele en synthetische alternatieven, en de impact van technologie op bontproducten.

Ook wordt het marktpotentieel voor next-gen bont onderzocht en worden praktische aspecten zoals prestaties en kosten besproken, waarbij de vraag wordt gesteld of esthetiek zwaarder weegt dan deze factoren.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.