Nieuwe AMFI-directeur over schoolcultuur: “Als we weten hoe het niet moet, weet je nog niet per definitie hoe het wel moet”

Het is inmiddels al ruim twee jaar geleden dat een onafhankelijk rapport de cultuur bij modeschool AMFI als onveilig bestempelde. Nieuwe directeur José Teunissen vertelt tegen nieuwsplatform AT5 dat definitief is gebroken met de ‘afbraakcultuur’ die naar boven kwam uit het onderzoek.

Achtergrond: In 2021 kwam de mode-opleiding in het nieuws vanwege de berichten van diverse studenten dat ze constante stress (hebben) ervaren op de opleiding en publiekelijk werden afgekraakt. Ook vertellen ze fysiek en mentaal eraan onderdoor te zijn gegaan. Wanneer zij aan de bel trokken bij de opleiding, voelden ze zich niet serieus genomen. De berichten van de studenten komen naar buiten nadat halverwege maart 2021 het nieuws breekt over mode-ondernemer en oud AMFI-student Martijn N. N. wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Na het uitkomen van deze berichten stelt AMFI een taskforce in om de leer- en werkomgeving te verbeteren. Ook wordt onderzoek gedaan door onafhankelijk bureau Bezemer & Schubad naar de veiligheid op AMFI. Dat oordeel komt in juni 2021 binnen en is keihard: de cultuur op de school is zeer onveilig. De mode-opleiding reageert in een statement dat studenten op een onacceptabele manier zijn behandeld en dat dit nooit meer mag gebeuren.

Teunissen benadrukt tegen AT5 dat het doorvoeren van verbeteringen en de omslag van een schoolcultuur een proces is. “We moeten mensen echt bij de hand nemen: als we weten hoe het niet moet, weet je nog niet per definitie hoe het wel moet.” Teunissen werd afgelopen december aangekondigd als nieuwe opleidingsmanager van AMFI. “Toen ik hier kwam, waren we eigenlijk op het moment dat de inhoud eigenlijk goed opnieuw gedefinieerd moest worden. Wat is het AMFI en hoe blijven we een relevante opleiding? Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat de werkdruk voor studenten goed is? En dat docenten precies weten waar ze aan toe zijn. Dat was in het hele proces verloren gegaan.”

Uit de studenten enquêtes blijkt dat er vooruitgang is. “Het zit op een zesje. Het kan beter, maar we hoeven er niet ook niet van te schrikken. Ook de medewerkers zijn meer tevreden. Er is meer rust en helderheid gekomen in de organisatie.” Teunissen geeft tegen AT5 aan dat de modeschool terug moet naar een cultuur van vertrouwen en openheid waar ook ongemakkelijke dingen aangekaart kunnen worden. “Waarin je kan zeggen: Ik vind het eigenlijk niet zo fijn dat je dit tegen mij gezegd hebt. En dan zullen sommige mensen dat wel ‘woke’ vinden, maar je moet wel met elkaar dit soort gesprekken durven voeren.”