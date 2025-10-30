Nieuwe Awards: Dit zijn de winnaars van de Modint Innovator en New Talent Award

Brancheorganisatie Modint heeft voor het eerst de Innovator Award en New Talent Award uitgereikt. De awards vervangen de oeuvreprijs Grand Seigneur en zetten de spotlight op de toekomst. Zowel vakjuryprijzen als publieksprijzen werden uitgereikt. “Deze awards zijn niet alleen erkenning, maar ook oproept tot actie”, aldus juryvoorzitter Anne Mieke Eggenkamp voorafgaand aan de uitreiking.

Tex.tracer won zowel de Innovator Award prijs van de vakjury als van het publiek. Het bedrijf zet zich in voor transparantie in de kledingindustrie. De Innovator Award is speciaal gericht op ‘de meest impactvolle innovatie in de textielbranche, die ook aantoonbare klant- én commerciële waarde heeft’.

"Het winnen van de Modint Award is een prachtige erkenning voor ons hele team, alle klanten en partners met wie we elke dag aan transparantie werken. Omdat Modint als branchevereniging in het hart van onze industrie staat, voelt deze prijs extra bijzonder. Het laat zien dat betrouwbare data en samenwerking de sleutel zijn voor échte verandering in de mode-industrie”, aldus Jolanda Kooi van Tex.tracer na het in ontvangst nemen van de prijzen.

Winnaars Vnyx.

De New Talent Award is speciaal voor bedrijven die nog geen vijf jaar staan ingeschreven bij de KVK. Vakjury-winnaar Vnyx kon de verbazing dan ook niet onderdrukken bij het ophalen van de award aangezien het bedrijf nog maar een jaar bestaat. Vnyx heeft een robot ontwikkeld die met behulp van AI de herverkoop van overstock, retouren en tweedehandsmode vergemakkelijkt.

Vnyx had niet het geluk ook de vakjuryprijs te winnen. Deze ging naar Cirquly, een bedrijf dat consignatiesoftware aanbiedt voor de retail, horeca, pop-ups en shop-in-shops waarmee ze tweedehands helemaal kunnen automatiseren. Florentine Gillis, mede-oprichter, geeft aan dat de erkenning enorm waardevol is. “Het onderstreept dat steeds meer mensen zien hoe belangrijk het is om de tweedehands retailmarkt schaalbaar en rendabel te maken. Wij geloven dat tweedehands een belangrijke plek krijgt in de winkelstraten van de toekomst.”

Winnaars Cirquly.

De prijs is niet een traditionele bokaal die werd overhandigt, maar een ‘wisselkunstprijs’ van textielkunstenaar Wieneke Bremer. Het is een handgetuft wollen kleed ‘dat functioneert als dromenvanger’. Daarnaast krijgen de winnaars toegang tot het Modint Innovatie Pilot Programma dat start in 2026. Wie niet gewonnen heeft is niet met lege handen naar huis gegaan. Alle genomineerden krijgen namelijk toegang tot de Modint Innovator Community.

De nieuwe awards zijn een nieuwe inslag van Modint, die de focus meer op innovatie wil leggen, maar ook de gehele textielbranche erbij wil betrekken. De eerdere prijs, de Grand Seigneur, was toch meer op de mode-industrie gefocust. Modint-directeur Roos Smulders liet eerder aan FashionUnited weten dat er op termijn naast de Innovator en New Talent Award als het goed is meer categorieën worden toegevoegd.

Vakjuryvoorzitter Eggenkamp meldt in haar speech ook nog dat de creativiteit en het ondernemerschap van alle genomineerden de gehele textielketen toekomstbestending maken. Andere genomineerden waren Saxcell, Bright Fiber, Wolkat, Hul le Kes, Fifth Origins, Human Material Loop en Loads. “Maar innovatie ontstaat niet in isolatie – het vraagt een ecosysteem dat ruimte geeft aan experiment én aan opschaling. Als professionele netwerkorganisatie moeten we deze innovators actief faciliteren: met kapitaal, met kennis, met markttoegang. Hun missie- gedreven aanpak is geen niche, het is de toekomst. Door hun successen mogelijk te maken, maken we onze hele keten toekomstbestendig. Deze awards zijn daarom niet alleen een erkenning – het is een oproep tot actie."

Naast de awarduitreiking was er nog een heel programma opgezet voor de dag. Zo werden nieuwe rapporten gepresenteerd en vonden er deelsessies plaats.