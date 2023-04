Nieuwe boxershort collectie Sock My Feet

Sock My Feet lanceert in april een nieuwe heren boxershort collectie met 5 prints. De collectie bestaat uit opvallende boxershorts. Aansluitend op de bestseller Craft Beer lanceert Untouched nu de print Beer Mugs, een echte klassieker. Door de zwarte achtergrond heeft deze print een luxe uitstraling. Door veel vraag naar laat Untouched een andere bestseller, de Manimal print, weer terugkomen in de collectie.

Aansluitend op de trends en ontwikkelingen komt de print Cow ook in de collectie, samen met de Tractor print is de verwachting dat deze print een hardloper wordt. Autoliefhebbers kunnen genieten van een onderbroek met een Retro Cars look. Ook worden Max Verstappen fans verwent met een snelle Formule 1 Print. Door het grote Formule 1 succes zal de prints Formule 1 snel uitverkopen. Samen met de Formule 1 sokken is dit het perfecte cadeau voor de Formule 1 fan.

Beeld: Sock My Feet, eigendom van het merk.