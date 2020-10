Nieuwe campagne Amsterdenim x Douwe Bob

"Douwe Bob helpt Corona om Zeep” - Afstand houden is lastig, over mondkapjes is genoeg gezegd maar handen wassen is leuk! In deze video presenteert Douwe Bob op geheel eigen wijze de nieuwe “Dokwerker” wassing terwijl hij laat zien hoe je in 20 seconden keer op keer het coronavirus kan helpen om zeep te helpen.

De “Dokwerker” is een dirty wash, afgeleid van de bekende getaande jeans van Amsterdenim. Vroeger werden de zeilen van schepen getaand in een vat met heet water en boomschors om ze langer mee te laten gaan. Van deze zeilen en tentdoeken werden werkbroeken gemaakt, voordat deze van denim gemaakt werden. Amsterdenim is het eerste merk met getaande jeans. Zie: #amsterdenimtanning

De Herfst / Winter 2020 collectie van Amsterdenim is geïnspireerd door het rijke nautische verleden van Amsterdam en zou groots gelanceerd worden tijdens SAIL Amsterdam. Helaas kon dit evenement niet doorgaan. De geplande locatie voor de collectie presentatie werd omgetoverd tot decor voor een foto- en videoshoot. Een kijkje achter de schermen: https://amsterdenim.com/blijfdouwe

Discover the perfect fit

Van alle jeans eigenschappen is de pasvorm veruit het belangrijkst. Vandaar de slogan: “Discover the perfect fit” of het nu om een slim fit, tapered, regular of loose fit gaat, pasvorm is waar het om draait. Duurzaamheid en comfort zijn tevens belangrijke pijlers, alle AW20 t-shirts zijn gemaakt van 100% GOTS certified organisch katoen, in een zware 220 GSM kwaliteit. Artworks refereren aan zeelieden en hun klassieke tattoo’s zoals een hartje met “MOEDER” en ankers. De AMSTRDNM 1275 lijn refereert aan het oprichtingsjaar van Amsterdam, 1275. Na enige vertraging is de AW20 collectie nu in de winkels en online verkrijgbaar: www.amsterdenim.com

Samenwerking Wiseguy Suspenders

Van de rijke scheepvaart historie naar het heden en de toekomst. Amsterdenim adviseert om jeans zo vaak mogelijk te dragen en zo min mogelijk te wassen. De mooiste wassing wordt gemaakt door de natuur en door wat de drager van de jeans er mee doet. Genieten van water, op het water en met behoud van schoon water voor de toekomst.