Nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre krijgt duurzaam tintje: Personeelskleding gemaakt van oud Efteling-textiel

Over drie weken opent de nieuwe spookattractie Danse Macabre in de Efteling. Voor de nieuwe attractie is nieuwe kleding nodig. Kledingontwerpers van het kostuumatelier in de Efteling, Carla de Kroon en Marij Gravestein, kiezen ervoor oud Efteling-textiel te gebruiken voor de Danse Macabre-kostuums, zo delen de ontwerpers met het Brabants Dagblad.

Het oude Efteling-textiel is afkomstig van oude blouses, schorten, theedoeken of teruggebrachte Efteling-bedrijfskleding. Als kleding nog goed is, wordt het gewassen en opnieuw uitgedeeld. Zit er een vlek in of is het kapot? Dan gaat het weg. “Wij gaan deze kleding nu hergebruiken. Bij Danse Macabre hoeft het allemaal niet zo netjes te zijn”, vertellen de ontwerpers aan het BD.

De ontwerpers drukken op het hart dat alle hergebruikte textiel eerst wordt gewassen. Daarna wordt er iets nieuws van gemaakt. “Bovendien is de kleding die we gebruiken vaak nog gewoon goed. Een witte blouse, bijvoorbeeld, die bij de zwarte was is beland. Daar is helemaal niks mis mee, het is alleen grauw geworden.” De ontwerpers verven het item dan, zodat het een nieuw uiterlijk krijgt. Daarnaast hangt de eerste lading gilets voor het personeel al klaar. Deze zijn gemaakt van verschillende lapjes stof.

De Kroon en Gravestein genieten van het creatieve proces, maar vinden het bijdragen aan verduurzaming van de mode-industrie net zo belangrijk. “De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën en wij gebruiken hier (in de Efteling) nogal veel kleding. Daarom is het extra belangrijk om te kijken hoe het duurzamer kan.