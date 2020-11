Nieuwe eigenaar Nederlands sokkenmerk Feet This

Hans Breuker van marketingbureau De Relatiemarketeers heeft in september 2020 sokkenmerk Feet This overgenomen van Martijn den Besten. Feet This bestaat sinds 2011 en levert premium sokken in 32 effen kleuren via de webshop.

Martijn den Besten: “door mijn werkzaamheden bij werkplatform Maqqie kon ik Feet This niet de aandacht geven die het verdient. Met Hans Breuker aan het roer, een creatieve marketeer, denk ik dat het merk weer kan groeien en veel voeten blij kan maken.”

De nieuwe eigenaar heeft een professionaliseringsslag gemaakt door de customer journey te optimaliseren en de distributie uit te besteden: “Ik ben zelf fan van het eerste uur, koop al jaren sokken van Feet This en ben dus vereerd en dolblij dat wij wat liefde mogen geven aan het merk,” aldus Hans Breuker. “Net als ik zijn er veel fans van de sokken door het comfort en de kwaliteit, het doel is dat uit te bouwen met het marketingteam en onze distributiepartner HCM.”

Feet This sokken onderscheiden zich door de dubbele zool, extra split in de hiel, de verstevigde boord, tenen en hiel. Daarnaast is de sok ook verantwoord geproduceerd en door de slijtvastheid draag het bij aan duurzaamheid. De sokken van Feet This worden gemaakt in Portugal en zijn verkrijgbaar in een vast assortiment van 32 effen kleuren.

Met Hans Breuker als nieuwe eigenaar kan het merk zich richten op een groei door te focussen op merkbekendheid en relatiemarketing.