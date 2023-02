Nieuwe esthetiek voor mannen: Vloeiend tailoring en dandyisme

Verliest straatcultuur terrein als het aankomt op hypes? Is een vrouwelijke snit de toekomst van het mannenpak? En is het uit de 19e eeuw geërfde dandyisme weer trendy aan het worden? Dit zijn allemaal vragen die wij ons stelden na de shows van de herencollecties voor het FW23 seizoen.

Workwear en streetwear invloeden verliezen terrein. Het lijkt erop dat het uiterlijk van de arbeiders of looks van de straat de bevoorrechte wereld van de mode niet langer laten wegdromen. De waarde van workwear is verdwenen. "Met een jas van 800 euro aan winkelprijs willen we er chic uitzien, gekleed, en niet denken dat we hem in een streetwear garderobe kunnen vinden," zegt Naomi Gunther, geïnterviewd door FashionUnited tijdens de Tranoï Men's show.

In de menswear collecties voor FW23 valt dan ook het pak weer in de smaak, met min of meer herziene looks (anders zou het geen mode zijn), afhankelijk van de vraag of je Louis Vuitton, Fursac, Dunhill of KidSuper heet. Deze nieuwe esthetiek is geïnspireerd op de knowhow van Savile Row-kleermakers, zoals blijkt uit de collectie van Grace Wales Bonner die werkte met Anderson and Sheppard, een van 's werelds toonaangevende kleermakershuizen op het gebied van tailoring.

Beeld: Fursac, System Studios

Maatwerk herwint waarde bij mannen

"JW Anderson zette de toon in Milaan door modellen te tonen die rollen stof droegen om het creatieve proces te vervagen en terug te keren naar de basis", aldus Mad Magazine. In het kielzog hiervan openden toonaangevende merken (Prada, Givenchy, om er maar een paar te noemen) hun shows voor FW23 met pakken, waardoor ze in feite een must-have werden. Maar in plaats van het woord "pak" te gebruiken, is het misschien beter om te zeggen "tailoring", een term die gewoonlijk is voorbehouden aan het vrouwelijke geslacht, maar die hier zijn volle betekenis vindt, gezien de evolutie van snitten, materialen en andere hulpmiddelen die het zogenaamde "klassieke driedelige" kunnen vernieuwen.

Het vorige seizoen noemden we de feminisering van de mannengarderobe en stelden we de evolutie van zijn garderobe in vraag. Verschillende merken, avant-gardistisch maar niet alleen zij, stelden voor de zomer van 2023 rokken, jurken, juwelen, hakken, pailletten voor mannen voor. Welnu, het FW23-seizoen toont ons dat de logische volgende stap niet zozeer mannen gekleed als vrouwen is, maar eerder heren die de voorkeur geven aan genderfluid tailoring. Met andere woorden: een garderobe die zowel door mannen als vrouwen kan worden gedragen.

Beeld: Steven Passaro, Sankuanz, Louis Gabriel Nouchi

Er waren dus nogal onverwachte combinaties te zien: Jasje en broek met crop top bij Sankuanz, overhemd en das onder een drape bij Louis Gabriel Nouchi, tailleriem bij Dolce & Gabbana, chiffon overhemden bij Steven Passaro, een rok over een broek bij Dior en Givenchy en bij Walter Van Beirendonck. In hoeverre dit ook het kernstatement van de komende modeweken voor vrouwen zal zijn, valt nog te bezien. Overigens is het opmerkelijk dat de Parijse herenmode resoluut de weg vrijmaakt voor gezamenlijke catwalkpresentaties. Aan het begin van dit verschijnsel stelden sommige deskundigen uit de industrie dat het erom ging zichtbaarder te worden, omdat de vrouwenmodeweek belangrijker wordt gevonden. Tegenwoordig zijn er steeds meer vrouwen aanwezig op de mannenshows.

Beeld: Ami, Gunther

De herencollecties herfst-winter 2023/20024 gaan over gender fluid tailoring

Deze mix wordt duidelijk omarmd door Alexandre Mattiussi, oprichter en artistiek directeur van het merk Ami. "Prélude, Ami's Herfst/Winter 23 collectie voor mannen en vrouwen, is een nieuwe stap in het definiëren van een steeds modernere en levendige garderobe," leest het persbericht. "Een collectie die perfect de Parijzenaar of de Parijse vrouw, de man of de vrouw vertegenwoordigt. Dit seizoen is Ami Winter lichter: de materialen, kleuren en snitten zijn allemaal heel zacht, vloeiend - ik zou zelfs zeggen bijna romantisch." Het meest gewilde stuk uit de collectie is nu al een lange uniseks jas die de lichaamslijnen omhelst zonder structuur te geven. Zeker een must-have voor komende winter, voor zowel vrouwen als mannen.

Beeld: Derrick, Saint Laurent, Sean Suen

Modern Lazy Smocking: de kunstgrepen van het moderne dandyisme

De term "Modern Lazy Smocking" komt van een jonge Londense ontwerper, Luke Derrick, die aanwezig was in de London Show Rooms, tijdens de Paris Fashion Week in januari. Luke Derrick verlegt de grenzen van de luxe herengarderobe met strakke, perfect gesneden stukken, "kleding voor mannen die ermee weg willen komen", zoals The Face magazine het zegt.

Het doet de esthetiek van de dandy herleven, een term die zijn tijd heeft gehad onder invloed van streetwear, maar die in dit herfst-winter seizoen 2023 2024 al zijn panache terugvindt. Te beginnen met de presentatie van Anthony Vaccarello, die de beroemde lavaliere van zijn voorganger Yves Saint Laurent, oorspronkelijk ontworpen voor vrouwen, nieuw leven inblaast om de nek van mannen.

Onder de aanstormende talenten moeten we de Spaanse ontwerper Arturo Obegero noemen, aanwezig in de Sphère-showroom van de Fédération de la Couture et de la Mode. Zijn stijl leek misschien verouderd zolang Amerikaanse rapmuziek de catwalks domineerde, maar komende winter zal zijn "homme fatal", een baseline ontleend aan het lexicon van de femme fatale, gelijk krijgen: "Ik wilde deze seksistische term, die dateert uit de jaren veertig, uit het tijdperk van de Hollywood film noir, actualiseren". Het heeft iets post-Babylonisch...

De Chinese ontwerper Sean Suen creëert een heel ander scenario. Volgens het persbericht wilde hij weg uit de "verwarring en drukte van het leven in een moderne cultuurstad om de cultuur van het Yi-volk in de uitgestrekte bergen van Daliang in China te verkennen", een etnische gemeenschap die zich toelegt op animisme en sjamanisme. Sean Suen hoopt "dat mensen gaan nadenken over de intrinsieke kwaliteit van zelfbewustzijn door het prisma van een oude Oosterse cultuur."

Mode is soms ingrijpender dan op het eerste gezicht lijkt.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.