Nieuwe Expo Open In Fashion For Good Museum: “Fashion Week: Een Nieuw Tijdperk”

Het Fashion for Good Museum opent 20 mei een nieuwe tentoonstelling genaamd: “Fashion Week: een nieuw tijdperk”. Elk jaar wordt de nieuwste mode geshowd op catwalks in bijvoorbeeld Parijs, Milaan en New York tijdens Fashion Week. Dit iconische evenement is van grote impact op de mode-industrie en op onze eigen kledingkasten. Daarom duikt het Fashion for Good Museum in het verleden, het heden en de toekomst van Fashion Week. Bekijk historische fashion looks van de catwalk van bijvoorbeeld Balenciaga, Versace en Moschino, ontdek het vernieuwende werk van modeontwerper Ronald van der Kemp en digitaal modehuis The Fabricant. De expo ‘Fashion Week: een nieuw tijdperk’ viert mode door de jaren heen en onderzoekt de vragen: hoe heeft dit fenomeen de mode-industrie beïnvloed? En hoe ziet de toekomst van modeweken eruit?

WAT VOOR TOEKOMST HEEFT FASHION WEEK WERELDWIJD?

Ontdek in de nieuwe tentoonstelling van het Fashion for Good Museum hoe ‘fashion weeks’ zijn ontstaan als intieme salons eind 19e eeuw en welke kleding daar toen getoond werd. Reis vervolgens mee naar de hoogtepunten in de tijdlijn en bekijk iconische catwalk looks van bijvoorbeeld Balenciaga, Versace en Moschino van dichtbij.

STREETSTYLE FOTOMUUR

Niet alleen de modeshows zelf, ook de bezoekers van die shows zijn onderdeel van fashion week geworden. Op straat bij de showlocaties schieten fotografen dan ook volop de Fashion Week-bezoekers in hun mooiste outfits. Streetstyle fotografie is daarom een niet te missen onderdeel in de expositie: het werk van Bill Cunningham, fotograaf voor de New York Times is zorgvuldig geselecteerd voor de tentoonstelling. Hij fotografeerde de eerste ‘Paris Fashion Week’, maar werd in de jaren ‘70 vooral bekend door zijn straatfotografie, waarmee hij het intieme beeld liet zien van de sfeer rondom modeshows, de bezoekers op straat en hoe het er achter de schermen aan toe ging. Word zelf onderdeel van de ‘fashion scene’ en poseer bij de fotomuur om in ‘streetstyle fotografie’ vastgelegd te worden.

LET’S GET DIGITAL

Door de COVID-pandemie werd er en masse online geshopt en gewerkt. Ook de mode-industrie ontwikkelde zich online verder, fysieke shows werden geannuleerd en nieuwe creatieve presentaties kwamen daarvoor in de plaats. Ontdek in ‘Fashion Week; een nieuw tijdperk’ hoe catwalks, collectie presentaties, shows en volledige collecties er virtueel uitzien en woon digitale shows bij van The Fabricant of Tommy Hilfiger (Decentralands’ Metaverse Fashion Week). Ontdek hoe een volledige digitale Fashion Week eruit ziet (Helsinki Fashion Week). Tot slot kun je ook zélf de metaverse instappen. In de nieuwe expo vind je de Digital Village-installatie waar je je eigen avatar-model bouwt om die vervolgens mee te laten lopen in een door jou ontworpen digitale modeshow.

Photo: Helsinki Fashion Week digital village - credits Evelyn Mora

DE TOEKOMST IS DUURZAAM

Naast de lovende woorden over al het mode-noviteiten die worden geshowd tijdens Fashion week, is er ook kritiek op grote modeshows en wordt duurzaamheid onmisbaar bij het ontwerpen en produceren van kleding. Lakmé Fashion Week (India) geeft hier ruchtbaarheid aan en organiseert al meer dan 5 jaar een duurzame dag tijdens de modeweek. In de nieuwe tentoonstelling zijn verschillende duurzame looks te zien van een samenwerking van het museum en The Fashion Design Council of India (FDCI) met Lakmé Fashion Week. De looks zijn gemaakt door modeontwerpers en jonge start-ups die met baanbrekende innovaties bezig zijn. Ontdek bijvoorbeeld hoe landbouwafval omgezet kan worden tot een nieuw materiaal of hoe je koolstofdioxide kunt omzetten in een verfsoort.

WAAROM DEZE TENTOONSTELLING?

Welk effect heeft Fashion Week op het koopgedrag van consumenten? In de laatste decennia is het concept van fashion week veranderd en zijn de modeweken parallel aan de voortdurende commercialisering van de mode-industrie gegroeid. Dit resulteert in groeiende marketingbudgetten bij modehuizen en kledingmerken en zij organiseren steeds grotere modeshows. Producten worden middels ’fast fashion’ direct gekopieerd vanaf de catwalk en naast lente/zomer en herfst/winter collecties kwamen er steeds meer collecties bij en de consument raakt gewend aan de nieuwe product omloopsnelheid in de winkels, koopt meer en meer kleding en gooit het vrij snel weer weg voor de volgende trend.

Er is veel kritiek op het niet duurzame karakter van dit hoge tempo: collecties worden irrelevant zodra fashion week voorbij is en de industrie begint alweer uit te kijken naar het volgende seizoen. Aan de andere kant zijn fashion weeks democratischer geworden, beelden worden direct online gedeeld, waardoor je ongefilterd onderdeel kan zijn van een collectiepresentatie en iedereen er zelf een mening over kan vormen.

Ontdek de evolutie van modeweken in de nieuwe tentoonstelling ‘Fashion Week: een nieuw tijdperk’ van 20 mei 2022 tot en met oktober 2022 in het Fashion for Good Museum .

Fashion for Good Museum zit op het Rokin 102 in Amsterdam. Het museum is open van woensdag tot en met maandag van 10.00 - 18.00 (alleen op dinsdag gesloten). *gratis te bezoeken met een Museumkaart