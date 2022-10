Nieuwe flashcollectie van Elsewhere: “Van eenvoud tot statement pieces”

Tadaa! De nieuwe tussencollectie van Elsewhere is er. De collectie, bestaande uit vier bijzondere kwaliteiten, blinkt uit in verrassende, maar ook vertrouwde designs. Of je nu van eenvoud houdt of op zoek bent naar een statement piece: de flash collectie heeft het.

Gebreide top

Het meest in het oog springende item uit de collectie is misschien wel de gestreepte top, gemaakt van een mooie katoenblend. De trui - met de hand gebreid - straalt tegelijk eenvoud en originaliteit uit. De top is op vele manieren te dragen. Bijvoorbeeld als eyecatcher op een zwarte broek of dressed up met een zwart jasje. Door de trui als spencer over de poplin blouse uit de basiscollectie te dragen, creëer je een meer casual look.

Comfortabele jacquard

Een andere uitblinker is de jacquard kwaliteit met ingeweven grafisch patroon. De stof met dubbelzijdig dessin bevat elastaan en draagt daardoor heerlijk comfortabel. Het ‘triangle’ patroon maakt van elk item een uniek stuk: de tuniek met col, de broek met de brede ‘omslag’ en het gilet. Een glansrol is weggelegd voor de stijlvolle lange blazer of tussenjas. De strikdetails aan de mouwen en de split met knopen in het achterpand maken de jas tot een pronkstuk.

Stevig punto

De zwarte punto kwaliteit is een stevige jersey die zacht aanvoelt, rijk oogt, kleurvast is en lang in model blijft. In deze collectie werd de stof verwerkt tot een enkellange culotte met speelse ritsjes in de wijde pijp, een stijlvol lang vest cq blazer met tweezijdige rits, die je óók als jurk kunt dragen, en een kort jasje dat zowel sportief, casual als gekleed kan worden gestyled.

Print-jersey

Wat is een Elsewhere-collectie zonder jersey? Ontwerpster Anne tekende dit keer voor een speelse print in zwartgrijs en een reliëf jersey in uni zwart, waarmee de Elsewhere-vrouw haar hart weer kan ophalen. Wordt het de elegante en toch speelse jurk met opvallende zakken? De tuniek met rits en split in het voorpand? Of het heerlijke broekje met taps toelopende pijpen?

Frisse wind

De flash collectie wordt begin november uitgeleverd en sluit perfect aan op de collectie die nu in de winkel hangt. Met de flash collectie kun je heerlijk mixen en matchen en een frisse wind door de (web)winkel laten waaien.

Over Elsewhere

Elsewhere is een eigenzinnig Nederlandse damesmerk. Elsewhere werkt zoveel mogelijk met duurzame stoffen en materialen uit Europa. Elsewhere is gevestigd in een energieneutraal pand in Andelst en heeft een eigen naaiatelier in Polen.

Benieuwd naar Elsewhere? Neem contact op met Peggy Verwoerd via sales@elsewherefashion.com