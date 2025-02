Nieuwe generatie modeontwerpers schittert tijdens AMFI’s Graduation Show 2025

Twee keer per jaar kijkt mode minnend Nederland reikhalzend uit naar de AMFI Graduation Show; een feestelijke avond waarin aanstormend talent letterlijk en figuurlijk het podium verovert. Dit keer vond dit spectaculaire hoogtepunt voor het eerst plaats bij DOOR OPEN SPACE in Amsterdam, een industriële locatie die het perfecte decor vormde voor de innovatieve afstudeercollecties waar het vakmanschap vanaf spatte.

Credits: All collection Graduation Show

On stage: fysieke en digitale looks

De veelzijdigheid van de modeopleiding kwam op de catwalk tot uiting in krachtige looks en gewaagde eyecatchers. In een mix van fysieke en digitale ontwerpen toonden de AMFI- studenten hun technische skills én hun creatieve kijk op de toekomst van mode. Een van de digital designers, Rhandy van Duin, maakte indruk met zijn provocerende collectie rond het thema zelfliefde en seksualiteit. Met zes gelaagde looks onderzoekt hij genderexpressie, zelfacceptatie en empowerment in een digitale context. Rhandy’s vraag aan het publiek, “Who are you when the screen turns you on?”, liet niemand onberoerd. Zijn digitale presentatie kreeg een daverend applaus.

Credits: Rhandy van Duin

Persoonlijke groei en traditionele details

Maeggie Weigel geeft met haar collectie Maria Magdalena een vernieuwde en moderne interpretatie van traditionele kleding. Zelf is zij geboren en getogen in het Duitse Wolnzach, een regio waar klederdracht diepgeworteld is. In haar ontwerpen verweeft ze elementen - zoals ‘Lederhosen’, ‘Dirndl’ en borduurwerk - op een innovatieve manier. Met haar sterke looks nam Maeggie het publiek tijdens de show mee in een verhaal over rebellie, zelfacceptatie en individuele groei. “Ik laat zien dat ik mijn eigen pad heb gevolgd, maar nu ook mijn roots omarm”, zegt ze. Het slotstuk, een eigentijdse trouwjurk met een indrukwekkende sleep, symboliseerde op prachtige wijze de samensmelting tussen klassiek en modern.

Mode als reddingsboei

Ruben.jai Braun mocht de show afsluiten. Hij gebruikte de catwalk om een krachtig en persoonlijk verhaal te vertellen. Geïnspireerd door de rauwe jaren ’90 hiphopcultuur en zijn eigen reis naar creatieve vrijheid, combineert hij denim, leer en jersey op verrassende en vernieuwende manieren. Zijn ambachtelijke wassingen belichamen een unieke balans tussen rauw en luxe. De silhouetten zijn modern en vernieuwend; strak rond de schouders en borst, oversized qua lengte. “Mode heeft mijn leven gered,” vertelt Ruben, die aan de grond gezeten heeft voordat hij aan de opleiding begon. Zijn collectie weerspiegelt zijn transformatie en ambitie, en laat zien hoe hij nu de tools heeft om via mode inspirerende en meeslepende verhalen te vertellen.

Credits: Collection Ruben.jai Braun, pictures by Peter Stigter

Een nieuwe standaard voor modepresentaties

Ze zijn pas net begonnen, maar de modewereld is na de fantastische Graduation Show van AMFI 28 changemakers in fashion rijker. De onvergetelijke avond stond volledig in het teken van hun creativiteit en vernieuwing en in de rauwe setting van DOOR OPEN SPACE kwamen de afstudeercollecties stuk voor stuk tot leven.