Nieuwe knopen en schaduwspel: De SS26-hoogtepunten van Seoul Fashion Week

Voor haar 25-jarig jubileum presenteerde Seoul Fashion Week zich dit seizoen niet alleen als podium voor lokale labels, maar ook als seismograaf voor aankomende trends. Tussen experimentele draperingen, streetwear-statements en subtiele verwijzingen naar ondergoed als styling-element ontstond een panorama dat de creatieve diversiteit van de Zuid-Koreaanse hoofdstad vierde.

Voor voorjaar/zomer 2026 omvatte de officiële kalender veertien runwayshows – waaronder grote namen als Caruso en Andersson Bell – en 74 showrooms, waar merken hun collecties aan inkopers presenteerden. Een bijzonder hoogtepunt was de samenwerking met de German Fashion Council. In de Berlin Showroom presenteerden twaalf labels, waaronder Lueder, Richert Beil en Sia Arnika, hun ontwerpen, brachten nieuwe stemmen naar de Zuid-Koreaanse metropool en kregen tegelijkertijd waardevolle inzichten in de Koreaanse markt.

Of een van de normaal in Berlijn gevestigde ontwerpers in de toekomst zelf de catwalks in Seoul zal veroveren, blijft open. Zeker is echter dat de stad ook zonder dit vooruitzicht voldoende trends te bieden heeft.

FashionUnited heeft de hoogtepunten van het SS26-seizoen voor u samengevat.

Stropdassen, opnieuw geknoopt

Op de catwalks van Seoul Fashion Week werd opnieuw een accessoire geherinterpreteerd dat al lang niet meer uitsluitend in de context van formele herenmode is verankerd: de stropdas. In Seoul werd het voormalige statussymbool opnieuw een speelbal van postgender-stijlcodes en verscheen het in een veelheid aan verschillende contexten.

(v.l.n.r.) Caruso, Andersson Bell en Big Park op Seoul Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Soms losjes om de hals gedrapeerd, soms zijdelings gedrapeerd of zelfs dubbel gedragen – de stylingmogelijkheden lijken voor de ontwerpers met betrekking tot het voormalige kantooraccessoire nog lang niet uitgeput. Caruso gaf een model meteen twee stropdassen om de hals en combineerde deze met een verder bijna alledaagse look van oversized overhemd en denim. Andersson Bell combineerde een scheef geknoopte stropdas met een rafelig vest, een bewust gekreukt overhemd en een met bloemen omzoomde broek. Bij Big Park was er een mix van patronen met een gestreepte stropdas, een geruit overhemd en een wijde broek met plooien.

Transparantie

Net als stropdassen was transparantie de afgelopen jaren alomtegenwoordig – vooral op de rode loper. In Seoul kreeg de trend echter nieuwe diepte en richting. In plaats van te dienen als pure provocatie of glamoureus element, werd transparantie geherinterpreteerd als middel voor layering, subversie en storytelling.

(v.l.n.r.) Andersson Bell, Kwak Hyun Joo en Caruso op Seoul Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Voor SS26 presenteerde de transparantie zich soms als een gedeconstrueerde variant van tailoring, soms als benadrukte tederheid. Andersson Bell trok de definitie van een zakelijke look in twijfel en combineerde een transparante mesh longsleeve met een klassiek colbert, terwijl Caruso een tricotjasje deconstrueerde met een transparante mesh-laag. Kwak Hyun Joo koos voor geromantiseerde transparantie in snoepkleuren met een lila tweedelig ensemble van crop top en rok, inclusief transparante inzetstukken, ruches en asymmetrische lagen.

Ondergoed als styling-element

Ook het spel met ondergoed als zichtbaar styling-element vond zijn plaats op de catwalks in Seoul. In plaats van als verborgen laag werd het bewust centraal gesteld in de looks – soms als sportief detail, soms als subversief statement.

(v.l.n.r.) Arts, Ulkin en New Wave Boys op Seoul Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Het merk New Wave Boys combineerde een korsetachtige off-shoulder top met high-cut shorts en pofbroekjes, terwijl Ulkin koos voor een bijna klassieke combinatie van bikinitop, open vest en transparante mesh. Arts presenteerde zich experimenteler. Bij dit label werd het ondergoed simpelweg op een wit T-shirt gedrukt, waardoor niet alleen het gebruiksdoel, maar ook de proporties van het model veranderden.

Gedrapeerde ruches

In Seoul kozen sommige labels voor verfijnde experimenten met textuur en silhouet. Bijzonder opvallend was het gebruik van verstelbare ruchesdetails, die stoffen een levendig, bijna sculpturaal oppervlak gaven.

(v.l.n.r.) Arts, Lie en Mmam op Seoul Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een ensemble van Arts toonde een blousejurk die opnieuw werd geïnterpreteerd door middel van veters en koorden, waardoor klassieke strepen een bijna futuristische dynamiek en volume kregen. Een andere outfit van het label Lie speelde met contrasten: een marineblauw tweedelig ensemble van top en minirok werd door fijne ruches en accessoires zoals een netpet sportief-urban geïnterpreteerd. Relatief traditioneel was de drapering bij een lichtblauwe slipdress van Mmam, waarvan de zijdelingse ruches niet alleen beweging in het materiaal brachten, maar door een hoge split ook huid lieten doorschemeren.

Schaduwspel

Waar op veel plaatsen kleur, glans en extravagantie de boventoon voerden, kozen sommige labels bewust voor donkerte. Maar in plaats van in de schaduw te verdwijnen, gebruikten ze zwart als podium voor nauwkeurige tailoring en subtiele, persoonlijke accenten.

(v.l.n.r) Big Park, Arts en Sling Stone op Seoul Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bij Big Park kwam dit tot uiting in een jurk waarvan het strenge bovenstuk deed denken aan klassiek kleermakersvakmanschap – bijna als een samensmelting met een traditionele Hanbok – terwijl een vloeiende, geplooide rok het silhouet completeerde. Arts presenteerde een monochroom, bijna sportief ensemble dat door oversized strikken verrassend speels oogde. De tegenpool van de kleurexplosie van andere ontwerpers was de look van Sling Stone, die met een lange jas, strakke lijnen en oversized proporties een bijna sculpturale strengheid uitstraalde.