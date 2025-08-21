Nieuwe koers voor BunniesJR: kinderschoenenmerk combineert leren lopen met stijl

BunniesJR, een vertrouwde merk voor kinderschoenen, introduceert met trots een compleet vernieuwde uitstraling. Met een fris logo, een eigentijdse huisstijl en een volledig vernieuwde website zet het merk een belangrijke stap naar de toekomst. Tegelijkertijd worden de kernwaarden: kwaliteit, educatief en modebewust extra uitgelicht tijdens deze vernieuwing en word er te allen tijde met deze kernwaarden in het achterhoofd gehandeld.

BunniesJR waarborgt de kwaliteit door kinderschoenen te maken van stevige materialen met slijtvaste zolen. De kernwaarde educatief verwijst naar alle ondersteunende middelen die BunniesJR aan ouders biedt om de juiste schoen te kiezen voor hun (b)engel, zoals een voetjesmeter, loopfases, maatadvies, speciale voetbedden en persoonlijk advies. Door het grote netwerk van retailers gespecialiseerd in kinderschoenen kunnen consumenten overal terecht voor advies en de aanschaf van een paar goede kinderschoenen. Bovendien volgt BunniesJR alle trends. Daardoor is het merk zeer modebewust en zorgt ervoor dat kindjes op een hippe en verantwoorde manier hun eerste stapjes zetten.

Nieuw logo, nieuwe website én huisstijl

Voor de rebranding heeft BunniesJR een weloverwogen huisstijl gecreëerd. Het nieuwe logo en de speelse, toegankelijke kleuren stralen een frisse energie uit en passen perfect bij de moderne levensstijl van ouders en kinderen. De vernieuwde website is overzichtelijker en gebruiksvriendelijker dan ooit, met een inspirerende presentatie van de collecties en praktische tips voor het kiezen van de juiste schoen.

Credits: BunniesJR

Desalniettemin blijft het merk trouw aan wat klanten al jaren waarderen: schoenen van hoogwaardige materialen met aandacht voor comfort en kwaliteit. Daarnaast introduceert BunniesJR een geheel nieuwe collectie die de nieuwste modetrends combineert met innovatieve ontwerpen, speciaal ontwikkeld voor kindervoeten die nog moeten groeien.

Lancering van de rebranding

De lancering van de vernieuwde merkidentiteit werd gevierd met een reeks speciale evenementen en acties. Zo sloeg BunniesJR de handen ineen met retailer Ziengs voor een unieke ‘ontwerp je eigen schoentje’-winactie. Deelnemers maakten kans om een compleet zelf ontworpen schoentje te winnen door middel van een kleurplaat.

Om de rebranding bij de juiste doelgroep te introduceren, organiseerde BunniesJR een speciaal influencer-event met een flink aantal ‘momfluencers’. Op deze speciale dag werd de nieuwe BunniesJR-collectie gepresenteerd aan de content creërende moeders, en werden zij klaargestoomd om het merk en de collectie landelijk te promoten.

Credits: BunniesJR

Credits: BunniesJR

Om de rebranding nog meer kracht bij te zetten voert het merk nog een grote marketingcampagne, inclusief een winactie waarbij meerdere prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs? Een leven lang gratis BunniesJR-schoenen! Gedurende een periode van ongeveer zes weken maken ouders en kinderen door heel Nederland kennis met BunniesJR deze campagne.

Toekomstvisie: gezond opgroeien in stijl

Volgens Frank van Krieken, Marketing Manager, markeert de rebranding een belangrijke mijlpaal: "Met deze nieuwe uitstraling willen we onze propositie overbrengen waarmee BunniesJR zorgt dat alle kinderen zonder voetproblemen opgroeien en de wereld kunnen ontdekken. We positioneren ons als een merk dat ouders met vertrouwen kiezen, omdat zij gaan voor kwaliteit. We blijven daarom bouwen aan een toekomst waarin stjil, educatie en kwaliteit hand in hand gaan." Hiermee onderstreept BunniesJR haar ambitie om ouders te ondersteunen met het kiezen van de juiste kinderschoenen om een langdurige band op te bouwen met gezinnen.

Credits: BunniesJR

Meer informatie

Voor meer informatie over de nieuwe uitstraling van BunniesJR en de aankomende acties, neem contact op via marketing@vangastelshoes.com , bezoek de Bunnies website, en volg BunniesJR op social media via Instagram, Facebook en Tiktok @BunniesJR.