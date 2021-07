Nieuwe koers voor Gaastra Footwear

Eigentijds, functioneel en duurzaam.

Gaastra is een iconisch merk, dat dateert uit 1897. Gaastra werd opgericht door Douwe Gaastra in Sneek. Het merk is bekend om zijn nautische sportswear, geïnspireerd door de energie en schoonheid van de zee. De schoenencollectie is altijd succesvol gebleven en na twee jaar in wat rustiger vaarwater is Gaastra Sportswear weer terug - als onderdeel van de Unlimited Footwear Group.

Wij hebben deze reünie aangegrepen om het gerenommeerde merk eens goed onder de loep te nemen en te vertalen naar de behoeften van onze tijd. Innovatie, duurzaamheid en een nautisch karakter gaan hand in hand met kwaliteit en stijl.

Onze nieuwe SS22 schoenencollectie is geïnspireerd op de avontuurlijke en rebelse energie van zeilers; jong, zelfverzekerd en klaar om de wereld te laten zien wie ze zijn.

Ocean tested, land certified

Dat is de kwaliteitsclaim van Gaastra. Wij geven om onze aarde en de mensen die er wonen. Daarom zetten we ons in om de milieulasten en impact van mode zoveel mogelijk te beperken en mooie producten te maken die lang meegaan.

'Ocean Tested' staat voor Gaastra's verbondenheid met de zee, besef van de kracht van de natuur en respect voor de elementen. 'Land Certified' geeft aan dat we onze liefde en respect voor de zee aan wal brengen.

We change for the better

Ons kompas is het erfgoed van het merk: de zeilsport. De SS22 collectie is een frisse kijk op wat we in eerdere seizoenen deden. Bij deze gemoderniseerde stijl staan mode én functionaliteit centraal. Dit komt vooral tot uiting in het materiaal- en kleurgebruik: mesh, nylon, biologisch katoen, gerecycled breisel, kleuren geïnspireerd op de natuur en nautische pop-color-accenten. Ook werken we aan functionele ontwerpen voor de buitenzool.

Wij maken schoenen voor de toekomst - authentiek en geschikt voor alle weertypes.

Footwear for the future

