Nieuwe koers voor Scotch & Soda: Creativiteit leidt het ontwerp

Aan de Keizersgracht in Amsterdam, in een voormalige kerk, bevindt zich de ontwerpstudio en het kloppende hart van het Nederlandse erfgoedmerk Scotch & Soda. De sfeer binnen deze muren weerspiegelt de kernidentiteit van het merk: een ode aan de Amsterdamse vrije geest, speelsheid en authentiek vakmanschap. Na de turbulentie van een faillissement begin 2023, is Scotch & Soda nu bezig met het hernieuwen van zowel de ontwerp- als commerciële strategie onder leiding van Chief Product & Merchandising Officer Eran Kaïm, met de steun van Bluestar Alliance Group uit New York.

FashionUnited kreeg de kans om de ontwerpstudio van Scotch & Soda te bezoeken en sprak met Kaïm over de visie van het merk op design en de toekomst.

De Scotch & Soda designstudio

De designstudio is een oase van creativiteit; de hoge plafonds en architectuur van de voormalige kerk bieden ruimte aan eindeloze moodboards, die in alle hoeken te vinden zijn, en archiefontwerpen die de basis vormen van de huidige collecties. Het open karakter van het kantoor is de drijvende kracht achter het gezamenlijke creatieve proces bij Scotch & Soda, waar mensen van verschillende afdelingen, zoals ontwerp, productontwikkeling, trims en grafisch ontwerp, nauw samenwerken. Op de begane grond bevinden zich de marketing- en merchandising teams. Alle processen zijn transparant, wat feedback en inspiratie stimuleert—iets wat Kaïm vastberaden wil blijven koesteren.

Binnen in de Scotch & Soda Design Studio Credits: Scotch & Soda

Hoe gestroomlijnde collecties de nalatenschap van Scotch & Soda nieuw leven inblazen

Een belangrijk onderdeel van de strategie van het merk is de verschuiving naar gestroomlijnde collecties. Voorheen leidde het uitgebreide aanbod van Scotch & Soda tot inefficiënties en een hogere milieu-impact vanwege overproductie. Nu, onder leiding van Kaïm, omarmt het merk een "less is more"-benadering, waarbij de collecties kleiner zijn en elk stuk de identiteit en het erfgoed van het merk weerspiegelt. Een ontwerper merkte op: "Gebrek aan inspiratie duurt hier bij Scotch niet lang. Je hoeft alleen maar door ons archief te kijken en de ideeën komen vanzelf."

De kracht van lokale inspiratie

De ontwerpfilosofie van Scotch & Soda combineert klassiek met eigentijds en biedt onverwachte details en gedurfde combinaties van kleur, print en textuur. De vrijheid die de ontwerpers van Scotch & Soda krijgen is belangrijk voor Kaïm, die zegt: "Onze ontwerpers hebben de vrijheid om de essentie van elke collectie te bepalen. Ze weten bijvoorbeeld dat we een bomberjack nodig hebben, maar de interpretatie—of het nu gewaagde prints of subtiele details zijn—is geheel aan hen." Kaïm legt uit dat het uitgangspunt voor de collecties vaak uit onverwachte hoeken komt, zoals te zien is bij de herfstcollectie 2024, "Free Your Mind", waarbij het ontwerpteam inspiratie opdeed bij de Embassy of the Free Mind, een instituut en bibliotheek aan de overkant van de gracht. Het instituut is sterk verbonden met de Amsterdamse geschiedenis van tolerantie en vrijheid van meningsuiting. Door beelden, teksten, kunstwerken en details uit de Ambassade te gebruiken, viert Scotch & Soda de vrije geest van Amsterdam.

Fall 2024 Collectie “Free Your Mind” Credits: Scotch & Soda

Als eerste lijn na de overname zette de “Free Your Mind” collectie de toon voor toekomstige seizoenen. De volgende collecties halen vergelijkbare inspiratie uit het stedelijke landschap van Amsterdam en combineren culturele referenties uit New York en San Francisco—een erkenning van de overname door de New Yorkse Bluestar Alliance Group. Deze samensmelting van invloeden is duidelijk zichtbaar in seizoensthema's zoals "Nieuw Amsterdam City" van Pre-Spring 2025, dat de architectuur en culturele connecties tussen de steden verkent.

Het merk keert terug naar zijn erfgoed door een sterk kernassortiment aan te bieden van producten zoals chino's, denim en overhemden—stukken die hebben bijgedragen aan het vroege succes van het merk. De prijsstrategie is aangepast, waardoor Scotch & Soda opnieuw wordt gepositioneerd als een premiummerk op instapniveau. Deze verschuiving is bedoeld om opnieuw aansluiting te vinden bij de trouwe klantenkring van het merk en tegelijkertijd toegankelijk te blijven voor nieuwe markten. Kaïm's rol hierin gaat verder dan productontwikkeling: hij houdt toezicht op de creatieve en operationele teams die een cruciale rol spelen bij het vormgeven van de richting van het merk. “Ons doel is om collecties te creëren die trouw blijven aan het DNA van het merk en ze tegelijkertijd relevant maken voor de markt van vandaag.”

Van links naar rechts: Rudolph Holmond – Men's & Kids Design Director, Chloe Struyk - Women's Design Director, Eran Kaïm – Chief Product Officer Credits: FashionUnited

De toekomst opnieuw vormgeven

De ontwerpfilosofie van Scotch & Soda draait om creativiteit, authenticiteit en aandacht voor detail. Door deze filosofie te omarmen en tegelijkertijd het productaanbod en de prijsstrategie strategisch te verfijnen, behoudt het merk niet alleen zijn identiteit, maar legt het ook de basis voor een succesvolle comeback. Zoals Kaïm optimistisch concludeert: "We zijn weer op de goede weg en onze toekomst ziet er positief uit. Door trouw te blijven aan onze kern en creatieve grenzen te blijven verleggen, geloven we dat Scotch & Soda een unieke plaats inneemt in de modewereld."