Nieuwe pre-zomer 2025 collectie van Fracomina nu beschikbaar bij Fashion Club 70

Modeprofessionals, bereid je voor op een nieuw inkoopseizoen, want de nieuwste pre-zomer 2025 collectie van Fracomina is vanaf nu verkrijgbaar bij Fashion Club 70. De collectie biedt een veelzijdige mix van trends en tijdloze stukken, perfect afgestemd op de behoeften van de moderne vrouw. Ontdek de drie thema's: Salt and Water, Wild Ideas, en Beautiful Thoughts.

Salt and Water

Credits: Fashion Club 70

Het thema Salt and Water biedt een mix van comfortabele en elegante items in neutrale en lichte tinten, verrijkt met zwarte en witte accenten. Denk aan microprints, klassieke gestreepte overhemden, en opvallende tops in lurex en nepleer. Belangrijke stukken zijn versierde knitwear en op maat gemaakte wollen sets, waardoor de collectie perfect is voor vrouwen die stijl en comfort willen combineren.

Wild Ideas

Credits: Fashion Club 70

Wild Ideas brengt de chique en vrouwelijke esthetiek van Fracomina naar voren met kleuren geïnspireerd door de Franse vlag, verzacht met roze tinten en stippenpatronen. Ook binnen dit thema is knitwear dominant, maar het heeft daarnaast ook op maat gemaakte denim sets en romantische tops met ruches, wat zorgt voor een elegante Parijse flair. Geplooide stoffen, marinière strepen en maatwerk-achtige denim maken deze lijn compleet.

Beautiful Thoughts

Credits: Fashion Club 70

Beautiful Thoughts focust op een verfijnde en dromerige uitstraling met pasteltinten, kantdetails en vloeiende, glanzende stoffen. Elegante bustiers en comfortabele jurken die elke lichaamsvorm flatteren, bieden de perfecte balans tussen sofistiek en comfort. Deze stukken zijn ideaal voor het zomerseizoen en stralen moeiteloze elegantie uit.

Fracomina Signature: Een ode aan denim

Credits: Fashion Club 70

Ook dit seizoen is de Fracomina Signature lijn een belangrijke lijn binnen de collectie. Deze denim capsulecollectie introduceert dit seizoen innovatieve stoffen zoals Light Stretch Denim en Light Fixed Denim. Van broeken en rokken tot tops en jassen, elk stuk is ontworpen om het vrouwelijke silhouet te benadrukken.

De pre-zomer collectie van Fracomina is nog te koop tot eind juni. Contacteer Fashion Club 70 voor een afspraak of meer informatie:

Florence Korstanje: Florence.Korstanje@fashionclub70.be | +32 3 304 84 75

Ester Vervenne: Ester.Vervenne@fashionclub70.be | +32 3 304 84 76

