Nieuwe ronde, nieuwe kansen: inschrijfronde tweede Zalando Sustainability Award geopend

Zalando opent de inschrijfronde voor de tweede Zalando Sustainability Award, zo luidt het persbericht. Dit doet het online mode- en lifestyleplatform in samenwerking met partner Copenhagen Fashion Week.

Deze wedstrijd heeft als doel merken uit te dagen alternatieve design- en productieprocessen te gebruiken en zo mee te werken aan een duurzamere toekomst. Daarnaast past de Zalando Sustainability Award binnen de duurzaamheidsstrategie do.MORE van het online platform, luidt het persbericht. Zalando zet het platform in om samenwerking in de industrie makkelijker te maken.

Het winnende merk ontvangt 20.000 euro en een samenwerking met Zalando voor de ontwikkeling van een exclusieve capsulecollectie, zo is te lezen. Voor de samenstelling van de capsulecollectie worden duurzaamheidsoplossingen onderzocht. Dit op gebied van design, materialen, productieprocessen, technologische oplossingen en traceerbaarheid. Het onderzoek heeft als doel lessen te trekken die met de industrie kunnen worden gedeeld.

Een internationale jury kiest op 27 mei 2021 drie finalisten die ieder 10.000 euro ontvangen voor de ontwikkeling van hun collectie. Bovendien worden zij opgenomen in het showprogramma van de Copenhagen Fashion Week. De jury bestaat uit deskundigen uit de sector, leidinggevende vertegenwoordigers van Zalando en de showcommissie van de Copenhagen Fashion Week. De juryleden beoordelen de duurzaamheidsstrategie, de collectie en de mate van toewijding aan duurzame vooruitgang en innovatie van het merk, zo is te lezen in het persbericht.

Het winnende merk wordt door Zalando ondersteunt in zijn groei doordat het merk aan meer dan 38 miljoen klanten in 17 Europese markten beschikbaar wordt gesteld. Merken kunnen zich aanmelden tot en met 4 mei 2021. Op 13 augustus jl. wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de Copenhagen Fashion Week 2021.

House of Dagmar

De speciale wedstrijd werd door het online platform in december 2020 in het leven geroepen. De eerste Zalando Sustainability Award werd gewonnen door House of Dagmar. Dit modemerk is actief op zoek naar duurzamere alternatieven voor niet-duurzame materialen in de collecties. Zo kijkt het merk bijvoorbeeld voor gerecyclede materialen of stoffen die in het productieproces minder water of chemicaliën gebruiken. House of Dagmar berekent tevens sinds 2017 haar jaarlijkse voetafdruk. Sindsdien is de waterconsumptie van het bedrijf met 41 procent verminderd.