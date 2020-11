Nieuwe speler op de retailmarkt: vijf vragen aan loungewear label KCST

KCST(Kelly Claire Studios) is het nieuwste loungewear label in Nederland, opgericht door Kelly Gehring. Het merk heeft comfort en selfcare hoog in het vaandel staan en is van plan een grote groep sterke vrouwen samen te brengen. Kelly Gehring vertelt waarom ze KCST begonnen is, waar ze haar inspiratie vandaan haalt en wat haar toekomstplannen met het merk zijn.

Waarom ben je KCST begonnen?

“Ik heb Business gestudeerd, maar heb altijd in de mode willen werken. Ik heb de afgelopen jaren bij verschillende modemerken op de E-Commerce en Merchandise afdeling gewerkt, maar merkte al snel dat ik het product zelf miste. Bij E-commerce kom je pas in aanraking met het product als het af is en ik wilde me juist meer bemoeien met het product. Om meer productkennis op te doen heb ik me ingeschreven voor de studie Fashion Design aan Parsons Design School in New York. Dat was een enorme uitdaging. Ik kon in die tijd nog net een knoop aan een jas vastmaken, maar na twee jaar hard werken ben ik teruggekomen in Nederland en ben ik gaan nadenken op welk specialisme ik me met mijn bedrijf wilde richten.”

“Uiteindelijk is dat dus loungewear geworden. Ik kwam erachter dat er veel vraag naar was. Loungewear is namelijk erg up and coming en veel merken hebben het ook in hun assortiment, maar er zijn weinig merken die zich alleen op dit segment richten. Er zijn zoveel mogelijkheden met loungewear. Maar toen kwam natuurlijk Corona. Dat was vlak voordat ik mijn eerste order had geplaatst. Ik heb dus erg getwijfeld of ik het wel moest doorzetten. Uiteindelijk heb ik besloten er toch voor te gaan, want het is natuurlijk ook weer een perfect moment om loungewear te lanceren tijdens corona. Veel mensen werken nu vanuit huis en willen er comfortabel bij zitten. Maar dan wel in a fashionable way.”

Wat is het idee achter KCST?

“Het merk staat voor comfort, duurzaamheid en stijl. Comfortabel zijn is en ook goed uit kunnen zien. Als je naar de supermarkt gaat en je toch een loungeset aan kunt trekken zonder dat het eruitziet alsof je in je pyjama loopt. Het comfort onderdeel gaat niet alleen over zachte stoffen en een goede fit, maar het gaat ook om een stukje selfcare. We vinden dat vrouwen tijd voor zichzelf moeten en kunnen nemen om voor zichzelf te kunnen zorgen. Wat je om je lichaam doet, is ook onderdeel van selfcare. Het moment dat je thuiskomt en je je kasjmier lounge pak aan doet, is bijvoorbeeld een ultiem moment van selfcare. Daar willen we op inspelen.”

“Daarnaast zijn we erg bewust bezig met duurzaam produceren. Alle stoffen en labels zijn van duurzaam materiaal en de verpakkingen zijn gerecycled. Ook werken we bijvoorbeeld met kasjmier dat van boerderijen uit Mongolië komt. Zij zorgen daar goed voor de dieren. Ik kan me niet voorstellen dat ik nu een merk zou starten en duurzaamheid zou negeren. Dat is onmogelijk.”

Kun je iets vertellen over het ontwerpproces?

“Ik ontwerp de collectie helemaal zelf en haal vooral inspiratie uit het dagelijkse leven. Momenten die daarin afspelen. We hebben bijvoorbeeld een lounge set dat 100% kasjmier is. Dat was mijn travel uniform. Als je een lange vlucht naar Amerika hebt, wat doe je dan aan? Je wilt er toch goed uitzien, maar als je negen uur lang in het vliegtuig moet zitten wil je toch iets comfortabels aan. Een kasjmier lounge set is het ultieme luxe. Naast een lounge set hebben we bijvoorbeeld ook blanket scarves. Dat zijn grote sjaals van ruim twee meter. Deze zijn ook ontworpen met het thema reizen in het achterhoofd. Op deze manier heb je altijd een deken bij je, maar je kunt ‘m ook gebruiken als sjaal. Een andere set is bedacht met een “Hangover Sunday” in gedachte. Op zulke dagen wil je alleen maar iets zachts aan. Een soort trainingspak. De derde set is bijvoorbeeld bedoeld als je de hond gaat uitlaten. Als je over deze set een mooie jas trekt dan ben je al ready to go. Komend seizoen komen er waarschijnlijk meer prints bij in de collectie, waarbij we samenwerken met een artist uit New York.”

Waar wordt het merk verkocht?

“We zijn zes weken geleden live gegaan met de website, dus online wordt de collectie alleen via onze eigen site verkocht. Binnenkort zijn we ook beschikbaar op Scoon, een Nederlands platform voor duurzame merken. Daarnaast ligt de collectie sinds kort fysiek in de winkel van Verse in de Amsterdamse Pijp.”

Wat zijn jullie toekomstplannen?

“Het lijkt me fantastisch om naast het merk een community op te bouwen. We willen niet alleen kleding verkopen, maar ook een groep sterke vrouwen samenbrengen. Het plan is bijvoorbeeld om de site uit te breiden, zodat het niet alleen een webshop is, maar ook een blog en community voor selfcare. Hier zullen dan verschillende artikelen over gepubliceerd worden. Daarnaast zou ik wat meer categorieën willen toevoegen aan de collecties en zou ik het leuk vinden om samenwerkingen aan te gaan met lifestyle merken of zelf een winkel te openen die de hele self care lounge lifestyle overbrengt. Dus niet alleen de kleding, maar ook kaarsen en gezichtsmaskers. Maar voor nu ligt de focus op het merk zelf en het ‘overleven’ van corona.”

Bekijk de collectie hier: https://www.kcst.co/