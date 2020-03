Nieuwe strategie voor Jean Paul Gaultier Couture - elk seizoen een nieuwe ontwerper

Een maand na de laatste show van ontwerper Jean Paul Gaultier’s hand - is er meer duidelijkheid over de voortzetting van het modehuis. De ontwerper meldt aan WWD dat hij elk seizoen een ontwerper zal uitnodigen om de codes van het modehuis te herinterpreteren en een haute couture collectie te ontwerpen. Chitose Abe van het merk Sacai is de eerste ontwerper op de lijst.

Gaultier loopt al langer met een dergelijk idee rond, zo blijkt. Hij kreeg het idee voor de opvolging al in de jaren negentig toen ‘een Parijs modehuis zonder ontwerper zat’, aldus de ontwerper tegen WWD. “Ik ben blij dat dit concept nu realiteit wordt met Chitose Abe van Sacai als de eerste gastontwerper. Ik bewonder haar werk, we hebben op creatief gebied dingen met elkaar gemeen en we hebben een zelfde visie op mode. Ik ben blij dat ik haar complete vrijheid kan geven.” De ontwerper liet in januari al doorschemeren dat er geen einde zal komen aan de couture tak van zijn modehuis. De exacte invulling, daar bleef de ontwerper echter nog stil over, tot nu toe.

Modehuis Jean Paul Gaultier gaat werken met gastontwerpers

Chitose Abe vult Gaultier aan: “Ik bewonder Jean Paul’s unieke visie van subversieve vrouwelijkheid en originaliteit al lang. Naar beide elementen streef ik al sinds het begin van mijn werk naar. Het is een eer om de kans te krijgen als eerste zijn modehuis voort te zetten.”

Het modehuis Jean Paul Gaultier is niet het eerste modehuis dat met regelmaat een nieuwe ontwerper uitnodigt. Zo zijn er natuurlijk de Moncler Genius collecties en heeft Emilio Pucci recentelijk nog Christelle Kocher uitgenodigd om een collectie te maken. De Jean Paul Gaultier door Chitose Abe show moet plaatsvinden tijdens Paris Fashion Week van 5 tot en met 9 juli.

Foto: Jean Paul Gaultier AW19, via Catwalkpictures