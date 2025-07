Nieuwe verhalen en duidelijke statements: De mannenmodeweek van Parijs

Terwijl de stemming in Milaan nog terughoudend leek, gingen de ontwerpers in de Franse hoofdstad volledig los. Ze lieten zich daarbij niet ontmoedigen door de aanhoudende consumptiestilstand. Het was duidelijk te zien dat streetwear en klassieke herenkleding steeds dichter naar elkaar toe groeien.

De dromers

De collectie van Emeric Tchatchoua, creatief directeur van streetwearmerk 3.Paradis, laat zien hoe nonchalante silhouetten van bovenkleding en wijde shorts naast formele looks kunnen functioneren. De asymmetrische snitten van getailleerde colberts en speelse details, zoals een veelvoud aan horloges die aan een lange mantel hingen, sloegen de brug naar de meer casual items.

Tijd, of liever gezegd de illusie ervan, was ook het thema van Tchatchoua's collectie 'Steps to Nowhere'. Deze collectie werd gevisualiseerd door de uitgestrekte, stille en oneindige woestijn, aldus 3.Paradis op Instagram. Ook de hoofdpersoon 'De kleine prins' uit het gelijknamige werk van de Franse auteur Antoine de Saint-Exupéry dook op in verschillende stukken van de collectie.

3.Paradis (SS26) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Kidsuper-oprichter Colm Dillane nodigde zijn gasten uit om te dromen. In zijn collectie, die hij presenteerde in het Musée des Arts Décoratifs van het Louvre, visualiseerde hij het kinderboek 'The Boy Who Jumped to the Moon'. De fantasierijke en kleurrijke collectie ging over het nieuwsgierige optimisme van de jeugd en de elegante naïviteit van degenen die durven groot te dromen, aldus de shownotes.

Dillane leek ook groot te dromen. Hij integreerde niet alleen het maan- en sterrenthema rondom het boek, maar werkte ook samen met de Duitse autofabrikant Mercedes, de fastfoodketen Papa John's en de Duitse sportartikelenfabrikant Puma. Deze afzonderlijke capsules kwamen samen als een overweldigende, maar toch coherente 'koortsdroom'.

Kidsuper SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Walter Van Beirendonck knipoogde naar ons met 'stralende ogen'. Hij presenteerde een voor de Belgische ontwerper typische, speelse collectie met veel bloemenprints. In plaats van fictieve jongens, liep een zwart-witfoto met meerdere kinderen door de looks. Asymmetrische snitten, cut-outs en een mix van verschillende patronen, zoals camouflage, strepen en stippen, versterkten zijn bonte wereld. Terugkerende buttons met vredestekens maakten duidelijk dat dit alleen mogelijk is met een vreedzaam samenleven.

Walter Van Beirendonck SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Politieke statements

In andere collecties werden actuele problemen nadrukkelijker aangekaart en met duidelijke statements gethematiseerd. Jeanne Friot zette zich met haar sportief-chique en tegelijkertijd onthullende collectie in tegen oorlog en voor transgenders, zoals te lezen was op meerdere T-shirts. Met de kleurencombinatie van lichtblauwe, roze en witte strepen - de kleuren van de transvlag - onderstreepte ze deze boodschap. Uiteraard ontbraken ook in deze collectie de voor de ontwerpster typische gespdetails niet.

Jeanne Friot SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De in de Verenigde Staten geboren Willy Chavarria begon zijn presentatie met een protestactie waarbij meerdere getatoeëerde mannen in witte T-shirts en shorts knielden. De houding en kleding deden denken aan de gevangenen van de Salvadoraanse Hochsicherheitsgefängnis Centro de Confinamiento del Terrorismo, waaronder ook meer dan 250 Venezolanen die uit de Verenigde Staten zijn gedeporteerd. De Salvadoraanse president Nayib Bukele bekritiseerde de voorstelling vervolgens op X (voorheen Twitter) en verweet de modeweek "criminelen te verheerlijken".

De collectie met de titel 'Huron' - een eerbetoon aan Chavarria's geboortestad in Californië - is een uiting van vreugde en tegelijkertijd verzet, schrijft de ontwerper met Mexicaanse wortels op Instagram. Hij droeg de collectie op aan mensen zonder papieren en hun menselijke waardigheid. Te zien was een breed scala aan looks, variërend van losjes gesneden jaren tachtig pakken met krijtstrepen en open overhemd tot diverse workwear-items en een urban look met wijde shorts en T-shirts. Kleurrijke pakken en pompeuze jurken completeerden de collectie en onderstreepten het veelzijdige talent van de ontwerper.

Willy Chavarria SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

A$AP Rocky mixte streetwear, zakelijke looks en uniformen voor AWGE. De rapper en ontwerper, wiens burgerlijke naam Rakim Mayers is, veranderde de catwalk van zijn tweede show in Parijs in een Amerikaanse rechtszaal. Hij schetste verschillende deelnemers aan een hoorzitting en stuurde de modellen door een metaaldetector. De Amerikaan stond onlangs zelf terecht voor mishandeling, maar werd in februari vrijgesproken. 'Not Guilty' (Engels: Onschuldig) stond te lezen op meerdere kledingstukken.

AWGE SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Culturele invloeden

Louis Vuitton maakte een culturele reis naar India. Pharrell Williams belichtte de invloed van het moderne Indiase kleermakersvak op de wereldwijde hedendaagse garderobe en weerspiegelde dit in het dandyisme, aldus de shownotes. De hoofdontwerper herenkleding experimenteerde ook met de invloeden van de natuur en hoe de zon kleding beïnvloedt.

Kledingstukken en accessoires kregen een tastbaar en verweerd karakter, alsof ze de invloeden van weer en slijtage hadden doorstaan. Zijde, leer en fijne wol leken door de zon gebleekt in hun textuur, terwijl kasjmier gemengd met zijde, lama of vicuña zo werd behandeld dat het leek op ruwe texturen. In een verwijzing naar de nabijheid van India tot het Himalayagebergte in het noorden van het land, integreerde Williams ook invloeden van bovenkleding, die versierd waren met traditionele patronen en weelderige versieringen.

Louis Vuitton SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De autodidactische ontwerper Daquisiline Gomis transformeert Jahjah - een Afro-veganistisch restaurant in Parijs - tot een merk dat "geworteld is in een diaspora-, Rastafari- en pan-Afrikaanse visie op het heden", aldus de shownotes. Voor het seizoen lente/zomer 2026 vond hij inspiratie bij West-Afrikaanse mannen uit de jaren zeventig, maatpakken die op bouwplaatsen als waardige bepantsering werden gedragen, en Rasta-profeten en ambachtslieden. Daarbij ontmoet kleermakerskunst patchwork en doe-het-zelf-elementen.

De kleuren van de pan-Afrikaanse vlag (rood, zwart en groen) en die van de Jamaicaanse Rastafari-beweging (groen, geel en rood) vormen een belangrijk onderdeel van de collectie. Verschillende motieven, zoals de 'Leeuw van Juda' - vaak een symbool van de Rastafari-vlag - en diverse muziekboxen waren te zien op overhemden die in samenwerking met Comme des Garçons zijn ontstaan. Naast het in Parijs gevestigde Japanse merk behoren ook de sportkledingmerken Salomon en Adidas tot de samenwerkingspartners voor SS26.

Jahjah SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De Egonlab-oprichters Florentin Glémarec en Kévin Nompeix overpeinsten in hun SS26-collectie de rijke geschiedenis van de Bretonse kleding. Als eerbetoon aan hun grootvader deden ze uitgebreid onderzoek in de archieven van de Franse regio. Puntige kragen deden denken aan Bretonse klederdracht, terwijl brede, omgeslagen revers waren geïnspireerd op traditionele Bretonse herenoverhemden. Het hoogtepunt was een statisch porseleinen overhemd, gemaakt in samenwerking met kunstenaar Flávio Juán Núñez.

Egonlab SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Simon Porte Jacquemus verwees naar zijn voorouders en herdacht met een show in de Orangerie van Paleis Versailles het landelijke erfgoed van zijn familie, die groenten en fruit oogstte. Hij combineerde eenvoud met elegantie. Een lange, getailleerde jurk illustreerde deze symbiose: de grijze stof, samen met een bijpassende hoofddoek, deed denken aan een eenvoudige boerin, maar oogde door de verfijning van het silhouet toch sierlijk. Verschillende technieken, zoals de handwerkskunst van het tule bobbin kants, en versieringen zoals op maat gemaakte kwastjes, toonden de liefde voor detail van de Franse ontwerper. Jacquemus' herenkleding overtuigde door zijn eenvoud. De looks bestonden voornamelijk uit korte jassen en wijd gesneden broeken, die deden denken aan verschillende ambachtelijke beroepen.

Jacquemus SS26 Credits: Jacquemus

Anderson viert Dior-debuut

Het absolute hoogtepunt van de Parijse mannenmodeweek was wellicht het debuut van Jonathan Anderson als nieuwe creatief directeur van Dior. Het was de eerste collectie die de Noord-Ierse ontwerper presenteerde na zijn benoeming in juni - of in april als hoofd herenkleding. De show werd reikhalzend verwacht, zozeer zelfs dat ook niet-uitgenodigde gasten zich verzamelden om de livestream gezamenlijk te bekijken. De digitale modecriticus 'Lyas' - zoals hij op Instagram heet - nodigde uit voor een kijkfeestje in de Parijse bar Le Saint Denis, wat zorgde voor een toestroom van veel gelijkgestemden.

Anderson dook voor zijn start in het uitgebreide archief van het modehuis en volgde de interesse van oprichter Christian Dior voor de Engelse cultuur. Jaspanden met grote knopen en als strik gestrikte dassen deden denken aan de achttiende eeuw. Door moderne snitten en stoffen pasten deze naast 'preppy looks' van elitescholen met opstaande kragen, over de schouders geworpen gebreide truien, vesten en details zoals vlinderdassen. Daar tegenover stonden wijde cargo broeken, diverse denim items en casual overhemden die nonchalant over de broek werden gestyled. Deze schijnbare tegenstellingen kwamen ook steeds terug in de individuele looks, waardoor de ontwerper met name de nette stukken een eigentijdse touch gaf.

Dior Men SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

