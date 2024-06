Nieuwkomers en gouwe ouwen in mannenmode: Dit zijn de FW25-trends volgens Edwin van den Hoek

De zomer laat op zich wachten en dat komt voor Edwin Van den Hoek misschien wel als geroepen. De trendforecaster presenteert zijn FW25-trendvoorspellingen aan tientallen (mode)professionals in de bioscoopzaal van FC de Hyena in Amsterdam-Noord. Hoewel het zonnetje eerst nog een poosje mag gaan schijnen, laat de trendforecaster in ieder geval zien dat de winter van 2025 veel interessants te bieden heeft. FashionUnited deelt enkele highlights met u.

Van den Hoek weet het publiek tijdens zijn FW25-trendpresentatie gelijk de mond te snoeren: De scheidingslijn tussen het authentieke en de ‘picture perfect’-lifestyle wordt dunner en dunner. “Sociale media staan bol van de halfnaakte, gespierde mannen die zichzelf promoten in de meest high-tech sportschool of de mooiste wellness.” Wat we niet zien, is dat die wellness helemaal niet aan hun badkamer is verbonden maar dat het vaak gewoon een afgehuurde plek is. “Ook botox wint meer populariteit onder mannen. Überhaupt laten sleutelen aan jezelf is in trek.” En dan is er ook nog zoiets als kunstmatige intelligentie (AI) die virtuele modellen kan genereren, gaat Van den Hoek verder. “Ze kunnen zo uit je scherm komen gelopen.” Het is een beweging waarin iedere aanwezige in de zaal, jong en oud, zich herkent. Aan de andere kant ziet de trendforecaster een ontwikkeling waarin het leven op het platteland en de natuur weer wordt gewaardeerd. Deze beweging gaat al langer mee, maar neemt in FW25 ook nieuwe vormen aan. Herwaardering van de natuur vertaalt zich in dit seizoen in een leven op het platteland en het knippen en plakken van tweedehands kleding.

Om de trends visueel helder te maken, verdeelt Van den Hoek zijn trendvoorspelling in vier overkoepelende verhalen. Gedurende de presentatie haalt de trendforecaster nieuwe ontwikkelingen aan, maar komen er ook gouwe ouwen voorbij. Sommige trends zijn nog niet uitgebloeid en dat wordt in FW25 maar al te duidelijk.

Extraordinary mannenmode in FW25

In een wereld waarin iedereen maar kan zeggen en delen wat hij of zij wil, is het soms nog lastig een statement te maken. Het moet groter, gekker, opvallender. Het is een reden om het extraordinaire op te zoeken en de fantasiewereld te betreden. In de modewereld wordt daarbij gespeeld met transparante stoffen, graphics die soms digitaal gemaakt zijn, en brush-achtige en fluffy materialen. Er hoort een kleurenpalet bij dat lichte pastelkleuren bevat en waarbij “lipstick-achtige” roze tinten een hoofdrol krijgen. Voor de durfals onder ons geldt: zet harde kleuren, zoals paars en oranje, tegenover elkaar. Alles kan en mag.

FW24: Dries van Noten (links en rechts en Prada (midden). ©Launchmetrics/spotlight

Edwin van den Hoek over FW25: Klassiekers krijgen een futuristisch tintje

Wie graag in de klassiekershoek wil blijven maar toch toe is aan vernieuwing, zal uit het trendverhaal ‘Impressive’ zijn inspiratie putten. Het gaat hier om het redesignen van klassiekers met een futuristisch tintje en blokvormige silhouetten. Er wordt vooral aandacht besteed aan de dracht van het bovenlichaam. Zo keert de raga-mouw terug en worden er (opnieuw) volumineuze schouders gevormd die worden versterkt door royaal opstaande kragen.

FW24: Natasha Zinko, Bottega Veneta, Hermès. ©Launchmetrics/spotlight

Wat tevens belangrijk is, is dat we nog niet af zijn van de laagjes-trend. Het wordt immers winter en dat betekent dat het cocoonen kan beginnen. Hoewel deze trend rond de coronacrisis zijn hoogtepunt kende, neemt het nu ietwat andere vormen aan. Zo zullen de ‘dekbedjassen’ nog steeds te zien zijn, maar komt het inpakken ook op een andere (religieuze) manier terug in bijvoorbeeld het bedekken van het hoofd. ‘Impressive’ heeft een relaxte sfeer over zich heen hangen en moet vooral comfort uitstralen. Grijstinten en stevige breisels in ontwerpen zijn dan ook kenmerkend in dit verhaal.

FW21/Givenchy, Off-White, Rick Owens/Catwalk Pictures

Een FW25-mannenmodetrend volgens Edwin Van den Hoek: Folklore en country

In contrast met de toegang tot kunstmatige intelligentie en de fantasiewereld staat de terugkeer naar een basic leven op het platteland. Dat betekent: geitenwollen sokken, fair isle-truien en een kop thee of chocomelk in de hand. De folklore look is terug van weggeweest en is vooral te zien in de wit-grijs-zwart-combinatie, maar meerkleurige samenstellingen, zoals camel, khaki en rood zijn ook mogelijk. Wat tevens belangrijk is in deze tendens zijn ruiten. U kunt het vast al raden: Het geruite overhemd of een look-a-like in de vorm van een jas zal in FW25 overal te zien zijn. Deze trend neemt de gegadigden in de zaal mee naar het bos om hout te hakken op een winterse dag.

FW24: Todd Snyder, Anrealage en Skall Studio. ©Launchmetrics/spotlight

Nu we ons toch op het platteland bevinden, nemen we nog geen afscheid van de country-trend die Beyoncé en Pharell Williams voor Louis Vuitton weer helemaal hip maakten. Daarbij wordt hier en daar ook gekozen voor een landschapsprint.

FW24: Louis Vuitton. ©Launchmetrics/spotlight

Mannenmodetends in FW25: Geen tierelantijntjes maar de schaar erin

Als laatste komt de spanning tussen het mannelijke en vrouwelijke aan bod. Hoewel het in eerdere trendpresentatie vooral ging om tierelantijntjes en flamboyante outfits, krijgt deze beweging in FW25 een andere dimensie. “We gaan de vormen veranderen met een schaar”, deelt de trendforecaster. Jassen worden kort geknipt en tops krijgen diepe V-halzen. Daarnaast worden stoffen op elkaar geplakt. “Het gaat er in dit verhaal ook om dat we gebruiken wat we hebben.” Tweedehands spullen zijn hier kenmerkend. De echte parels worden in hun waarde gelaten, maar de verwilderde items krijgen een nieuw uiterlijk.

Ready to wear 24: Mmam, Y/Project. ©Launchmetrics/spotlight

Deze tendens laat ook zien dat de mannenrok zijn beste tijd nog niet heeft gehad. “Het is dan wel geen commerciële hardloper, maar hij verdient zeker nog een podium”, besluit Van den Hoek.

Of het nu gaat om nieuwkomers of gouwe ouwen, de trendvoorspelling van Van den Hoek toont dat beide aanwezig zijn. Het is aan u de taak een weg te vinden in deze inspiratiebron en uw kenmerken te matchen met de trends voor FW25.