Nigeria lanceert nieuw programma om katoen-, textiel- en kledingindustrie nieuw leven in te blazen

De federale overheid van Nigeria lanceert een nieuw initiatief voor de revitalisering van haar katoen-, textiel- en kledingindustrie (CTG). Het doel is de sector te herpositioneren als een centrum voor werkgelegenheid, industriële groei en concurrentievermogen op de exportmarkt.

Het programma, ook bekend als het National Cotton, Textile and Garment Industrial Transformation Programme (NCTG-ITP), is een praktische uitvoering van het Nigeriaanse industriebeleid. Het land beschikt over de productiecapaciteit, geschoolde arbeidskrachten en het marktpotentieel om de textielindustrie opnieuw op te bouwen. Dit vermindert de afhankelijkheid van import en stimuleert inclusieve economische groei.

De eerste fase van het programma omvatte een proefproject van zes maanden, waarin tienduizend T-shirts werden geproduceerd in Nigeria met lokaal katoen. De resultaten van dit project tonen de capaciteit van het land om kleding van hoge kwaliteit te produceren tegen concurrerende kosten in vergelijking met import.

“Onze grootste uitdaging is niet alleen de financiering of infrastructuur, maar de coördinatie binnen de waardeketen,” aldus John Owan Enoh, minister van Industrie van het Federale Ministerie van Industrie, Handel en Investeringen, tijdens een recente werksessie over het programma. Hij merkte op dat de overheid momenteel een sterker beleidskader ontwikkelt ter ondersteuning van boeren, fabrikanten en investeerders. Dit gebeurt via strategische partnerschappen met instellingen, waaronder de Bank of Industry en de Bank of Agriculture.

Volgens Dr. Chris Osa Isokpunwu, de Permanent Secretaris van het Federale Ministerie van Industrie, Handel en Investeringen, kan de Nigeriaanse CTG-sector de positie van het land binnen de Afrikaanse Continentale Vrijhandelszone versterken. De sector heeft het potentieel om meer dan 1,5 miljoen banen te creëren, met name voor vrouwen. Het nieuwe kader is ontworpen om de beleidsconsistentie te verbeteren, waardeketens te versterken en investeringen aan te trekken. Daarnaast creëert het meer kansen voor kleine en middelgrote ondernemingen door de adoptie van technologie, de ontwikkeling van vaardigheden en markttoegang.

Ontwikkelingspartners en financiële instellingen steunen de heropleving van de sector eveneens. Ayo Shotirin, directeur van de Bank of Agriculture, bevestigde de steun van de bank voor boeren en bedrijven in de CTG-waardeketen. Philbert Johnson van UNIDO stelde dat de industriële transformatie van Nigeria binnen handbereik is door sterkere samenwerking, investeringen en stabiele beleidsondersteuning.