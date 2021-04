Nijntje draagt bekende Mondriaanjurk van modeontwerper Michael Barnaart

Nederlandse ontwerper, Michael Barnaart van Bergen, geeft het beroemdste konijn ter wereld een make-over. Met een iconisch ontwerp van de ontwerper draagt Nijntje de Mondriaanjurk op de geëmailleerde broche, zo is te lezen in het persbericht Van Barnaart.

De modeontwerper zorgt voor een ontmoeting tussen twee invloedrijke kunstenaars uit de moderne, Nederlandse ontwerptraditie met een broche van Nijntje in de Mondriaanjurk. De Mondriaanjurk bestaat tien jaar en dat werd gevierd met een samenwerking tussen Barnaart en Dick Bruna, de ontwerper van het konijn.

“Die strepen vind ik ook wel mooi. Ik vind dat echt wel mooi, alleen weet ik niet zo precies hoe of ik kijken moet”, zei Nijntje ooit, zo staat in het persbericht. Nijntje is een liefhebber van Piet Mondriaan’s werk. Zo ook Michael Barnaart. Daarnaast is Barnaart fan van het beroemdste konijn ter wereld. “Het werk van Dick Bruna behoort tot mijn vroegste jeugdherinneringen; Nijntje hing als poster boven mijn bed”, aldus Barnaart in het persbericht. De eenvoud, het lijnenspel en de kleuren zijn belangrijke inspiratiebronnen voor de ontwerpen van Barnaart. “Diezelfde elementen troffen mij later in het werk van Mondriaan”, meldt de ontwerper in het persbericht. In 2011, toen de Mondriaanjurk naar eigen zeggen de wereld veroverde op internationale exposities, schreef ontwerper Bruna een brief aan Barnaart om hem te bedanken voor zijn inspiratie. “Een samenwerking stond sindsdien hoog op mijn wenslijst.”