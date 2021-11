Nike domineert lijst best presterende sneakermerken bij resale

Sneakers domineren de wederverkoopmarkt, dat is bekend, maar welke stijlen en merken zijn de sterren en leveren het grootste rendement op de oorspronkelijke investering op? Een nieuwe studie van prijsvergelijkingssite Money.co.uk, die gegevens van de StockX website verzamelde, doet het uit de doeken.

Just do it. Als u in sneakers investeert, is Nike het allround nummer één merk dat bij wederverkoop de meeste winst zal opleveren. Met name het submerk Jordan staat bovenaan de lijst van doorverkopen van sneakers. Oorspronkelijk ontworpen voor basketballegende Michael Jordan, is de Air Jordan momenteel een slam dunk voor investeringsshoppers, op voorwaarde dat de schoenen ongedragen en in hun originele staat zijn.

De gemiddelde prijsopslag voor Jordans is 376,2 procent, maar sommige originele sneakers kunnen voor veel meer verkocht worden. Een voorbeeld is de Jordan 1 OG Chicago gelanceerd in 1985, met een oorspronkelijke prijs van 47 dollar, laatst verkocht voor 14.587 dollar, wat neerkomt op een enorme 30669 procent stijging van de investering.

Nike sneakers beste investering voor doorverkoop

Nike's eigen sneakers nemen de tweede plaats in met een gemiddelde prijspremie van 305 procent. De in Oregon gevestigde fabrikant vansportkleding en -schoeisel, opgericht in 1964, produceert een van de beste sneakermerken om als investering te kopen, maar het onderzoek wees ook uit dat sommige van de limited-edition sneakers kunnen verkopen voor prijzen ver boven hun gemiddelde prijspremie. De Nike Dunk High Pro SB Supreme Blue Stars, met een oorspronkelijke winkelwaarde van 55 dollar, zijn verkocht voor 7.294 dollar. Dat is een rendement van 13233 procent op de investering.

Vans staat op de derde plaats met een gemiddelde prijspremie van 221,8 procent, maar de studie laat ook zien dat merksamenwerkingen grote winstmakers zijn. Toen Vans samenwerkte met Fear of God om de Vans Era 95 DX Fear of God White Black trainer te ontwerpen, die oorspronkelijk verkocht werd voor 65 dollar, creëerden ze een item dat op dit moment een 1339 procent meer opbrengt dan de investering en wordt verkocht voor 945 dollar. ASICS staat op nummer 4 met een verdubbeling van de prijs, terwijl Yeezy-sneakers op de vijfde plaats staan met een stijging van 170,6 procent. New Balance, Converse, Reebok, Adidas en Puma ronden de top tien af.

Zwart is de beste kleur voor wederverkoop

De kleur van je sneaker is ook van invloed op de doorverkoop- en investeringswaarde. Uit het onderzoek van Money.co.uk bleek dat zwarte sneakers met 614,8 procent het hoogste rendement op investeringen bieden, terwijl roze sneakers in vergelijking slechts 100,20 procent opleveren. Witte sneakers komen als tweede meest gewilde kleur met een rendement van 558 procent, terwijl rode schoenen de derde plaats innemen met een rendement van 503 procent. Grijze en blauwe schoenen ronden de top vijf van best presterende sneakerkleuren bij wederverkoop af.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.