Nike en juwelenmerk Tiffany & Co. gaan samenwerking aan

Nike en Tiffany & Co. hinten via sociale media op een samenwerking. Het sportmerk en het juwelenmerk plaatsten op zondag beide een foto op Instagram van een turkooise schoenendoos waarop het Nike-logo te zien is.

”A legendary pair”, zo staat in de beschrijving bij de foto. Nike en Tiffany & Co. maken hiermee hun samenwerking bekend en laten weten dat de schoenen ‘binnenkort’ gelanceerd worden. Wanneer de schoenen precies verwacht worden, is nog niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat Nike met een juwelenmerk in zee gaat voor een samenwerking. Zo werkte het sportmerk al eerder samen met Swarovski.