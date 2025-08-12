Nike en Lego: Sneaker om zelf te bouwen
De Lego Groep en de Amerikaanse sportartikelenfabrikant Nike zetten de volgende stap in hun jarenlange samenwerking met speelgoedsets, kleding en schoenen voor kinderen.
De Deense speelgoedfabrikant en Nike brengen twee Lego-sets op de markt. Met elk van de sets is het mogelijk een basketbalspelerfiguur te bouwen met individuele aanpassingen qua shirt en kapsel, evenals een model van de ‘Nike Dunk’ sneaker.
Daarbij passend zijn er verschillende confectiekledingstukken zoals een jack, een T-shirt en sokken, evenals sneakers, een rugzak en een basketbal die het Swoosh-logo van Nike combineren met het Lego-steensymbool.
De sets Dunk Trickshot (39,99 euro) en Slam Dunk (69,99 euro) zijn vanaf 1 september verkrijgbaar in de fysieke en digitale winkels van Lego, in de Nike-webshop en in geselecteerde winkels van het Amerikaanse sportmerk. De kledingcollectie en andere producten zijn verdeeld over twee drops, waarvan de eerste helft begin deze maand al werd gelanceerd. Het tweede deel volgt net als de sets begin september.
Nike en Lego presenteerden hun jarenlange samenwerking voor het eerst in augustus vorig jaar om kinderen met sport en spel te helpen ‘een versie van zichzelf te zijn’.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
