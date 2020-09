Nike lanceert eerste zwangerschapscollectie

Nike wil er zijn voor alle atleten, ook diegene die zwanger zijn en de nieuwe moeders, zo blijkt uit de nieuwste lancering. Het sportmerk lanceert namelijk een zwangerschapscollectie genaamd Nike (M).

De capsule collectie bestaat uit vier items: een trui, een sportbh, een tanktop en een legging. Het ontwerpen van de collectie duurde drie jaar, zo meldt Nike in het persbericht. In totaal werden er 70 materialen getest waar er in de collectie negen van over bleven. Nike heeft voor de capsule collectie gebruik gemaakt van 150.000 lichaamsscans en de ervaring van dertig atleten die zwanger waren of net waren bevallen.

“Hoe vaker we spraken met zwangere vrouwen en moeders hoe meer we leerden, veranderden en innoveerden,” aldus Carmen Zolman, Nike senior ontwerpdirecteur voor kleding innovatie, in het persbericht. “Het is een bijzonder kans om samen te mogen werken met allerlei soorten moeders om een capsule collectie te creëren die de relatie van vrouwen met sport ondersteunt in zo’n belangrijke periode in hun leven.”

De Nike (M) collectie is vanaf 17 september beschikbaar op de website van Nike.