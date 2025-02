‘Nike-schoenen ter waarde van 2 miljoen dollar gestolen uit goederentrein in de VS’

Overvallers in de VS hebben vorige maand duizenden Nike-schoenen ter waarde van 2 miljoen dollar (omgerekend 1,91 miljoen euro) gestolen uit een goederentrein die door de woestijnen van Californië en Arizona reed, melden Nederlandse media RTL Nieuws en het AD. Sommige van de bijna 2.000 gestolen schoenen zouden pas 14 maart in de winkels liggen. Het gaat onder andere om de nieuwe lijn van Nigel Sylvester in samenwerking met Air Jordan, volgens het originele nieuwsbericht van SBC News op basis van Amerikaanse rechtbankdocumenten. De verkoopprijs van deze exclusieve sneakers is 225 dollar (omgerekend 243,59 euro) per paar.

Volgapparatuur in schoenendozen

Dankzij slimme technologie, zoals volgapparatuur in de schoenendozen, konden elf verdachten worden gepakt. Ze zijn aangeklaagd voor het bezit van gestolen goederen, maar beweren onschuldig te zijn en zitten nog vast, meldt ABC News.

Trend in de VS

ABC News rapporteert een toename van diefstallen uit goederentreinen in de VS, waarbij vorig jaar het aantal gevallen met 40 procent steeg tot 65.000 door het hele land. Slechts 1 op de 10 pogingen leidde echter tot een arrestatie. Keith Lewis, plaatsvervangend sheriff van Arizona, meldt dat dieven vaak toeslaan wanneer de treinen langzamer gaan om van spoor te wisselen.

In november vorig jaar werd ook een trein in Arizona overvallen na een noodstop. Daar vonden de autoriteiten een witte bestelwagen met 180 paar Nikes, goed voor een waarde van ongeveer 41.000 dollar. Sinds maart 2024 zijn er al minstens tien soortgelijke overvallen geweest.

De brancheorganisatie Association of American Railroads roept op tot strengere regels en meer handhaving om deze diefstallen tegen te gaan.