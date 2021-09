Nina van Bart met presentatie te zien tijdens Paris Design Week

Nina van Bart, oprichter van Neo Design Collective, staat tijdens de Paris Design Week 2021 in het Atelier Néerlandais met haar presentatie “From hardware to software”, dat is vandaag bekend gemaakt via een persbericht. De Nederlandse ambassade in Frankrijk riep Nederlandse ontwerpers op voor het Atelier Néerlandais in Parijs ter gelegenheid van de designweek.

Bij Neo Design Collective staat één vraag centraal: Hoe kan de sensatie van aanraking zo dicht mogelijk benaderd worden in de digitale ruimte? Van Bart gelooft erin dat digitale technologie de fysieke beleving niet in de weg hoeft te staan, zo is te lezen. Als onderdeel van het experiment “From hardware to software” kiest Neo Design Collective textiel uit vanwege de sterke aantrekkingskracht van het materiaal op de zintuigen van de mens.

Neo Design Collective bestaat uit Nina van Bart (oprichter en creatief directeur), Upside (webdesign en ontwikkeling), Roel Deden (ontwerper van virtuele 3D producten en systemen), Sophie Johanna (ontwerper van virtuele 3D contextuele prints), Willem van Doorn (ruimteontwerper) en Mitchel van Dinther (muziekproducent en geluidsontwerper). De presentatie “From hardware to software” is van 9 september 2021 tot 18 september 2021 te zien in Atelier Néerlandais te Parijs.