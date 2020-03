Ninamounah toont de mens in metamorfose tijdens AFW Studio

Een lege, industriële hal op de bovenverdieping van het HEM. Uit de coulissen verschijnt een model met strak, gebeeldhouwd haar, in een gedeconstrueerd wit overhemd en lange geklede jas. Zo slank als het silhouet is, zo reusachtig zijn de overknee boots van donkerblauw krokodillenleer, waarin het model paradeert als Klein Duimpje in zevenmijlslaarzen. Een vergelijkbaar silhouet volgt. En dan, traag, robotachtig en onbegrijpelijk elegant, een model op torenhoge stelten. Zijn grote passen doen de blouse en broekrok die hij draagt, wapperen.

Dwergen en reuzen, krachtpatsers en nimfen bevolken dit tweede deel van Ninamounah’s collectie ‘Complete Metamorphosis’, ontworpen door Ninamounah Langestraat en geshowd tijdens AFW Studio. Het eerste deel werd getoond tijdens de vorige editie van AFW, afgelopen september. Waren de modellen toen nog in staat van transformatie, gewikkeld in dikke lagen stof, slangenhuid, of webachtige breisels, in deze collectie heeft de metamorfose een eindfase bereikt. Een reeks ongelijksoortige, maar onmiskenbaar volwassen figuren trekt aan het publiek voorbij, in pakken, hemden, jassen en dassen, met stevige schouders en ingesnoerde tailles.

De eindfase van de metamorfose is er ook een van seksuele volwassenheid, zo onderstreept het persbericht bij de collectie. En die is complex: “So many questions about your penis”, krijst zangeres Yodel Queen door de zaal. De collectie speelt met het idee van erotiek door onverwachte volumes en uitsnedes, zoals een jas met een volledig open achterkant waardoor blote billen te zien zijn onder een leren riem. Is dit sexy, en zoniet, waarom is een decolleté dat dan wel? Tassen met afgietsels van genitalia, gemaakt door kunstenaar Stef van Looveren, impliceren dat seksualiteit iets is als een accessoire, dat aan- en uitgetrokken, gecombineerd en ingewisseld kan worden.

Zo bezien is de metamorfose van de mens, of welk organisme dan ook, eigenlijk nooit ‘compleet’. De kledingstukken in Ninamounahs collectie hinten continu naar andere lichamen en identiteiten: zakelijke pakken zijn uitgevoerd in motorleer, van stropdassen zijn bondage-achtige pakjes gemaakt, en Ninamounah’s karakteristieke laarzen met vierkante neus hebben iets dierlijks, als van een hoef of een eendenbek. De vloeiende silhouetten van soepelvallende blouses en broekrokken met plooien - hybride items waarvoor nog geen naam bestaat - zijn constant in beweging. Het is een collectie die past in, of zelfs vooruitloopt op, een tijd waarin wordt geëxperimenteerd met andere vormen van mens-zijn, bijvoorbeeld door middel van digitale technologie of genetische modificatie.

De visie van Ninamounah overtuigt door indrukwekkend, inventief kleermakerschap en gebruik van luxe stoffen zoals pure scheerwol en zijde. De materialen zijn deels afkomstig van oude deadstock-kledingstukken, door verscheidene ateliers in Amsterdam herwerkt. Met die overblijfselen uit het verleden exploreert Ninamounah op filosofische (en draagbare!) wijze de mogelijkheden van de toekomst. Wie Ninamounah draagt, vraagt zich niet af: “wie ben ik”, maar “wie of wat kan ik worden?”

De collecties van Ninamounah worden verkocht via online retailer Shyness en winkels Megusta in Utrecht, Elevastor in Parijs en RADD Lounge in Tokyo.