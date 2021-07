Ninke Gijzel, hoofd inkoop van de Bijenkorf: "We verwachten een verschuiving van loungewear naar mode en dat gebeurt nu al"

De Bijenkorf, de grootste Nederlandse retailer in het topsegment, ziet het inkoopseizoen SS22 met optimisme tegemoet. Niet in de laatste plaats dankzij de groeiende online business, die de dochteronderneming van de Britse Selfridges Group de afgelopen jaren heeft uitgebreid naar België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Inkoopdirecteur Ninke Gijzel overziet de inkoop voor het gehele assortiment van de zeven winkels van De Bijenkorf en haar online shops. In een interview met FashionUnited vertelt ze op welke modetrends ze inzet en wat ze zou doen als merken niet voldoen aan de toekomstige duurzame doelstellingen van De Bijenkorf.

Europa gaat open en een steeds groter deel van de bevolking is ingeënt tegen Covid-19. Hoe optimistisch bent u over SS22?

De sluiting van al onze winkels aan het begin van het jaar heeft een grote impact gehad, maar gelukkig hebben we een sterke online business - niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland, Oostenrijk, België en Frankrijk - die de verliezen in de winkels deels compenseert. Dankzij ons onderscheidende merkenassortiment, onze gezamenlijke creativiteit en ons sterke online kanaal zien we de rest van het jaar en het nieuwe seizoen met veel vertrouwen tegemoet.

Op welke modetrends en musthaves zet u in?

Voor de herfst blijven knitwear en pufferjassen voor mannen een belangrijke trend. Voor vrouwen is dat de teddyjas, een trend die Max Mara heeft ingezet en deze winter overal te zien zal zijn. Logo's blijven erg belangrijk voor mannen, maar verschuiven van de voorkant naar de achterkant. Belangrijke kleuren voor mannen zijn bruintinten, gebrand oranje en okergeel - ook voor vrouwen - en felle magenta's zijn terug.

En voor SS22?

Sommige trends van dit jaar zullen zich voortzetten in het volgende. Deze winter zien we veel nostalgische gebreide kleding voor vrouwen, meer gebloemde jurken en blouses - ook met een nostalgische twist voor de lente/zomer. Gedurfde en scherpe schouders voor vrouwen zullen ook een trend blijven, bijvoorbeeld T-shirts met een kleine schoudervulling. Vrouwelijke mode is echt krachtig op dit moment. Qua key items springen er al een paar dingen uit zoals overjassen voor mannen en vrouwen. Authenticiteit wordt nog belangrijker. Accessoires zoals sjaals, spencers en gilets zijn een manier om een unieke touch aan je outfit toe te voegen en een persoonlijke stijl te creëren.

Hoe heeft de modeverkoop zich ontwikkeld tijdens de pandemie en is deze aan het herstellen?

We hebben een grote stijging gezien in huishoud- en schoonheidsproducten. Aangezien veel mensen meer waarde hechten aan hun huis en van daaruit zullen blijven werken, verwachten we dat producten voor thuis belangrijk zullen blijven. Voor mode verwachten we een verschuiving van loungewear naar fashion, wat nu al plaatsvindt.

Beeld: Ninke Gijzel / Buying director bij De Bijenkorf

Betekent dit dat consumenten stoppen met het kopen van joggingbroeken en feestkleding zijn gaan kopen?

We hebben een verschuiving gezien van zakelijke kleding naar meer casual stijlen. Voor evenementen zijn klanten volgens ons echter veel meer geneigd zich op te doffen. Sommige van de gedragsveranderingen die we hebben gezien, zoals de verschuiving naar digitaal, zullen blijven. Mensen zullen online blijven kopen en nog steeds vanuit huis werken.

De Bijenkorf lanceerde bijna twee jaar geleden een Duitse online shop. Wie zijn jullie klanten en wat vinden ze leuk?

Onze Duitse klantenkring is in veel opzichten heel divers, maar verschilt eigenlijk niet zo veel van onze Nederlandse klanten. Het zijn mensen die van het leven willen genieten en van mooie dingen houden. Hun favoriete merken variëren van Veja tot Balenciaga en van Ganni tot Max Mara. Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat premium- en luxemerken met een zekere mate van exclusiviteit het goed doen.

En wat kopen uw Nederlandse klanten op dit moment graag?

In Nederland is het aandeel Nederlandse merken groter. Maar sterke merken als Stone Island, Polo Ralph Lauren en Balenciaga doen het goed in alle markten. Wat de Duitse merken betreft, heeft Marc O'Polo ook hier in Nederland een sterke comeback gemaakt. Zij zijn een van de merken die echt voorop lopen als het gaat om transparantie in hun toeleveringsketen en duurzame materialen. Dat is ook een van de redenen waarom ze het zo goed doen.

Is duurzame mode ook belangrijk voor uw Duitse verkoop?

De Bijenkorf staat voor stijl en kwaliteit, maar ook voor verantwoordelijkheid en een duurzamere levensstijl. Wij streven naar een wereld waarin iedereen bewuste keuzes maakt en waarin kwaliteit het wint van kwantiteit. Daarom bieden we een groot assortiment aan duurzame merken en producten, zoals Veja, Ganni, Tommy Hilfiger en The Ordinary. Daarmee onderscheiden we ons van concurrenten in Duitsland. En dan is er natuurlijk ons Nederlandse aanbod, Nederlandse streetwear merken als Daily Paper en Filling Pieces zijn behoorlijk in opkomst, ook buiten Nederland. Daily Paper heeft onlangs een flagship geopend in New York.

Waar komt de aantrekkingskracht van Nederlandse streetwearmerken vandaan?

Enerzijds speelt het product in op de streetwear trends en anderzijds heeft het een heel duidelijk en onderscheidend eigen handschrift. De oprichters zijn jonge gepassioneerde ondernemers die op een onconventionele manier succesvol zijn met een brede achtergrond en inclusiviteit. En het is heel authentiek en creatief. Je kunt de authenticiteit van de oprichters echt zien en voelen in de collectie en in de verhalen die ze vertellen. Het zijn belangrijke merken voor ons - zowel in Nederland als online.

Beeld: Nederlands streetwear label The New Originals bij De Bijenkorf

De Bijenkorf heeft aangekondigd dat haar assortiment vanaf 2025 alleen nog maar uit duurzamere merken zal bestaan. Hoe duurzaam moeten modemerken zijn?

We eisen van onze merken dat ze due diligence doen en inzicht geven in hun toeleveringsketen. Vervolgens zijn er stappenplannen voor materialen. We hebben doelen gesteld voor bijvoorbeeld de minimale hoeveelheid biologisch katoen in een kledingstuk. Hetzelfde geldt voor wol of dons. We bespreken deze stappenplannen met onze merken en proberen hun doelstellingen op die van ons af te stemmen. Ons doel is om in 2024 alleen nog maar duurzaam katoen te verkopen. In 2025 moeten al onze merken duurzamer zijn.

En zou u ook overwegen om de relatie te beëindigen met merken die niet aan de criteria voldoen?

We zijn nu in gesprek met merken die achterlopen. Als ze nu beginnen, kunnen ze nog op tijd zijn. Doen ze dat niet, dan zullen we uiteindelijk uit elkaar moeten gaan. We voeren dit gesprek al vier jaar met onze partners, toen we voor het eerst roadmaps over materialen en vereisten deelden. We zien dat de meeste merken echt hun best doen.

Dat klinkt streng. Hebben jullie al relaties beëindigd?

We hebben in het verleden een paar producten beëindigd. Bont verkopen we al een aantal jaren niet meer en ook angora, mohair, exotische huiden, micro beads en plastic glitter in cosmetica hebben we uit het assortiment gehaald. Dus niet hele merken, maar wel delen van de collectie. Nieuwe merken moeten op een duurzame manier werken of naar een duurzaam aanbod toewerken. Anders beginnen we er niet meer aan.

Zijn er nieuwe en meer duurzame modemerken die jullie willen toevoegen?

We zijn altijd op zoek naar nieuwe merken, dat is een deel van ons werk. Onlangs hebben we Aligne, Cras, Edited, Studio Anneloes en Núnoo toegevoegd.

Dus dit betekent dat jullie ook nieuwe merken hebben toegevoegd tijdens de pandemie?

Natuurlijk, je moet altijd kijken naar wat de volgende stap is en wat je klanten willen.

Zijn er nog meer toekomstplannen die u met ons wilt delen?

Begin augustus lanceren we een grote campagne gericht op duurzame producten en circulaire initiatieven. We hebben net ons platform ‘De toekomst is groen’ gelanceerd waar je meer kunt lezen over onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. De volgende stap is om al onze duurzame producten en initiatieven zichtbaarder te maken in onze winkels en online. Ook lanceren we later dit jaar een permanent aanbod van vintage mode en accessoires online en in de winkels.

Afbeelding: Vrouwenetage in De Bijenkorf

Dit artikel is geschreven met medewerking van Caitlyn Terra

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.