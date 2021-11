Nioulargo jassen collectie fall / winter ’22

Nioulargo is een merk dat zich richt op het vervaardigen van wollen kleding. Deze collectie bestaat uit 3 verschillende jassen voor mannen geïnspireerd door nautisch design en voor iedere gelegenheid geschikt. Het zijn sportieve ontwerpen voor de hedendaagse man die werk en het leven echt leven wil combineren.

Wij hebben ervoor gekozen om te werken met wol. Wol is een 100% natuurproduct, is recyclebaar en gaat erg lang mee. Met wol is veel te maken van sportkleding tot pakken voor heren en jurken en voor vrouwen. Zonder dat er processen gebruikt worden die schadelijk zijn voor het milieu.

De moderne man die graag goed gekleed door het leven gaat, avontuurlijk is en bewust met over zijn aankopen nadenkt is de ideale klant voor deze jassen collectie. Het zijn 3 modellen, de korte pea-coat, de middellange duffelcoat, de overjas of zoals wij hem noemen de long-coat. De jassen zijn in Italië vervaardigd, zijn getailleerd naar moderne maatstaven en in 3 maten en kleuren verkrijgbaar.

In tijden van grote klimaatproblemen en uitdagingen past het aankopen van een duurzame tijdloze wollen jas erg goed. Deze trends voorzien wij als blijvend. Dit is ook de reden dat wij doorgaan met het vervaardigen van wollen kleding. De collectie zal worden uitgebreid naar truien, shirts, broeken, ondergoed en een sport collectie. Op termijn ambiëren wij ook voor vrouwen te gaan produceren.