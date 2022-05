No Art komt naast festival en kunstexpositie ook met eigen kledinglijn

Culturele organisatie No Art verzorgde de afgelopen jaren al meerdere uitbundige feesten op verschillende locaties in Amsterdam, Manchester en Londen. Nu bouwt No Art het aanbod verder uit: op vrijdag 29 juli opent een eerste kunstexpositie met werk van achttien kunstenaars en een dag later volgt een festival, zo laat de organisatie in een persbericht weten. Datzelfde weekend wordt een eigen uniseks kledinglijn gepresenteerd.

De kledinglijn van No Art wordt ontworpen door Poyan Rahimzadeh, tevens oprichter van modelabel PAL Sporting Goods. De lijn bestaat straks uit verschillende items, waaronder een bomberjack, hoodie, een T-shirt en een pak. No Art heeft momenteel al merchandise in de vorm van hoodies, T-shirts, sokken, een sjaal en sieraden, maar de nieuwe kledinglijn komt daar los van te staan, zo wordt in het persbericht benadrukt.

Beelden van de collectie zijn er nog niet, maar Rahimzadeh licht al wel een tipje van de sluier op: “De No Art Mainline is esthetisch ontworpen vanuit de kern van No Art. Vanaf de vlinders in je buik om naar het festival te gaan tot de euforie van het geluid. De vlinder is een belangrijk onderdeel van de collectie. Deze staat voor transformatie, net zoals No Art met hun bezoekers wil bereiken.”

De kledingcollectie wordt gelanceerd op 29 juni tijdens de kunstexpositie en wordt daar ook verkocht. De tentoonstelling, met de titel Synergy, vindt plaats op de NDSM-werf in Amsterdam. Er is werk te zien van onder meer Boris Acket, Heleen Blanken, Frouke ten Velden, Ernest Bessems, Lisette Ros, Sjeng Kessels en We Are Tundra. De werken zijn een dag later eveneens op het festival te zien. Het festival, ook op de NDSM-werf, combineert kunst met twee muziekpodia waar verschillende dj’s in totaal dertien sets zullen draaien.

Na de tentoonstelling en het festival wordt de kledinglijn nog via de website van No Art aangeboden.